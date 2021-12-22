Новогодняя сервировка стола. Каких правил нужно придерживаться?

Успеть все до боя курантов. Пока в духовке томится курочка, зажигают по ТВ «Джентльмены удачи», удивим гостей ВИП-столиком. В сервировке хозяюшкам следует придерживаться холодной гаммы: синий, голубой, серебро. Покровитель 2022, водяной Тигр, будет в восторге.

Анастасия Кардовская, декоратор:

В первую очередь сервировку следует начинать, конечно же, со скатерти. Скатерть должна быть в светлых тонах. Выбирайте скатерть белую, нежно-молочную, в пастельных тонах, это нужно для того, чтобы ваш новогодний стол не был перегружен.

Для званого ужина в полночь расставляем тарелки: подставные и основные. Бело-синий декор в честь хозяина года. Приступаем к приборам. Ножи кладем острием к тарелкам. Вилки, бумажные салфетки, все включено, чтобы отведать 12 изысканных блюд.

Анастасия Кардовская:

Тканевые салфетки кладем на тарелочку. Для декора я буду использовать несколько еловых веточек. Нобилис – датская пихта, ее особенность в том, что она не осыпается как наша белорусская ель. Возьмем кусочек ленты и просто красиво перевяжем нашу салфеточку вместе с нашими елочками. Обратите внимание, что ленту мы используем в синих тонах, чтобы наш декор перекликался с нашими тарелочками.

Просто. Красиво. Добавим морозной свежести волшебства. Заполняем фужер еловыми лапками. Вставляем серебристые свечи и украшаем композицию шарами, бусинами, шишками – что ближе сердцу.

Главным аккордом праздничного стола станет ваза. Она сэкономит пространство и будет отличной подставкой для горячего. Анастасия Кардовская:

Засыпаем в нашу вазу самые простые новогодние шары. Так как акцент на синий цвет, не забудьте добавить и его. Не забудем и про наши бокалы, которые являются главным атрибутом в полночь.

Для сказочной атмосферы добавим на стол парочку веточек нобилиса. Слегка припорошим искусственным снегом. Такой спрей легко найти в магазинах.