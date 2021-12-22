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На БелАЭС началась загрузка ядерного топлива в реактор второго энергоблока. С этим событием поздравил Президент

22 декабря 2021 14:51
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Новости Беларуси. На БелАЭС началась загрузка ядерного топлива в реактор второго энергоблока, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Таким образом положено начало важного этапа проекта – физического пуска.

На БелАЭС началась загрузка ядерного топлива в реактор второго энергоблока. С этим событием поздравил Президент-1

Его главная задача – подтвердить надежность и безопасность работы блока на проектных параметрах. Это покажут необходимые испытания. Далее в планах – подготовка к энергетическому пуску, включение в энергосистему страны и опытно-промышленная эксплуатация второго энергоблока.

На БелАЭС началась загрузка ядерного топлива в реактор второго энергоблока. С этим событием поздравил Президент-4

Головченко о запуске второго энергоблока БелАЭС: «Мы сможем обеспечивать за их счет порядка 40% общего энергопотребления» – подробности здесь.

Примечательно, что загрузка ядерного топлива в реактор второго энергоблока началась именно в День энергетика, который 22 декабря отмечают в стране. Работников и ветеранов отрасли с профессиональным праздником поздравил Президент.

На БелАЭС началась загрузка ядерного топлива в реактор второго энергоблока. С этим событием поздравил Президент-7

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Вы трудитесь в стратегически важной отрасли отечественной экономики и по праву можете гордиться своими достижениями. В Беларуси успешно функционирует первый блок АЭС, постоянно модернизируется сетевая инфраструктура. В результате все наши предприятия, объекты социальной сферы, жилой фонд в полной мере обеспечены теплом и электроэнергией, а республика является надежным ее экспортером.

# АЭС в Беларуси # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

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