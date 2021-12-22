На БелАЭС началась загрузка ядерного топлива в реактор второго энергоблока. С этим событием поздравил Президент

Новости Беларуси. На БелАЭС началась загрузка ядерного топлива в реактор второго энергоблока, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Таким образом положено начало важного этапа проекта – физического пуска.

Его главная задача – подтвердить надежность и безопасность работы блока на проектных параметрах. Это покажут необходимые испытания. Далее в планах – подготовка к энергетическому пуску, включение в энергосистему страны и опытно-промышленная эксплуатация второго энергоблока.

Головченко о запуске второго энергоблока БелАЭС: «Мы сможем обеспечивать за их счет порядка 40% общего энергопотребления» – подробности здесь. Примечательно, что загрузка ядерного топлива в реактор второго энергоблока началась именно в День энергетика, который 22 декабря отмечают в стране. Работников и ветеранов отрасли с профессиональным праздником поздравил Президент.