«Следить за хозяйством – это нормально». Почему женщины устают от домашних обязанностей и как организовать быт?

Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны. Алена Родовская, ведущая ток-шоу:

Почему постоянно в этих словах есть какой-то упрек? Почему я должна готовить? Да это нормально. Следить за хозяйством – это нормально. Следить за какими-то новинками, чем-то пользоваться, потому что, в любом случае, от красоты дома зависит и уют. Но женщины очень часто этим пользуются. Вот это: почему мое собственное я должно быть выше, чем, например, какие-то правила, которые установлены в семье? Почему женщины устают и начинают протестовать?

Алина Журкевич, семейный психолог:

Это личное ощущение, наверное, каждого. Опять же, как выстроена была семейная система. В общем-то семья динамична, она развивается. Если возникают конфликты какие-то, они должны решаться. Если у женщины возникает ощущение, что я не должна это делать, возможно, об этом надо сказать. Не возможно, а точно надо как-то поговорить. Алена Родовская:

Не должна, либо я сегодня не хотела бы это делать? Алина Журкевич:

Да, может, сегодня. Может быть, вообще. Я вообще, если честно, готовить не умею. У меня муж готовит лучше. То есть мы как-то этот вопрос решаем на протяжении 13 лет уже. И все нормально, замечательно. Я думаю, здесь важно, что женщина в семье должна быть такой первой скрипкой и уметь организовать этот быт.