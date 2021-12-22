Прямой эфир

«Следить за хозяйством – это нормально». Почему женщины устают от домашних обязанностей и как организовать быт?

22 декабря 2021 16:37
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны.

Алена Родовская, ведущая ток-шоу:
Почему постоянно в этих словах есть какой-то упрек? Почему я должна готовить? Да это нормально. Следить за хозяйством – это нормально. Следить за какими-то новинками, чем-то пользоваться, потому что, в любом случае, от красоты дома зависит и уют. Но женщины очень часто этим пользуются. Вот это: почему мое собственное я должно быть выше, чем, например, какие-то правила, которые установлены в семье? Почему женщины устают и начинают протестовать?

«Следить за хозяйством – это нормально». Почему женщины устают от домашних обязанностей и как организовать быт?-1

Алина Журкевич, семейный психолог:
Это личное ощущение, наверное, каждого. Опять же, как выстроена была семейная система. В общем-то семья динамична, она развивается. Если возникают конфликты какие-то, они должны решаться. Если у женщины возникает ощущение, что я не должна это делать, возможно, об этом надо сказать. Не возможно, а точно надо как-то поговорить.

Алена Родовская:
Не должна, либо я сегодня не хотела бы это делать?

Алина Журкевич:
Да, может, сегодня. Может быть, вообще. Я вообще, если честно, готовить не умею. У меня муж готовит лучше. То есть мы как-то этот вопрос решаем на протяжении 13 лет уже. И все нормально, замечательно. Я думаю, здесь важно, что женщина в семье должна быть такой первой скрипкой и уметь организовать этот быт.

«Следить за хозяйством – это нормально». Почему женщины устают от домашних обязанностей и как организовать быт?-4

Екатерина Забенько, ведущая ток-шоу:
Не умеешь готовить, умей организовать, так, чтобы мужчина тебе приготовил.

Алина Журкевич:
Да, чтобы это было уютно, комфортно. Чтобы было чисто, клининг заказываешь. Или еда из ресторана красивая дома стоит, вкусная.

Алена Родовская:
Как мужчины тоже о себе говорят, что есть всего лишь два типа мужчин – те, кто умеет делать это своими руками, и те, кто зарабатывает деньги, чтобы нанять тех, кто сделает это своими руками.

«Можно себе позволить средней белорусской семье». Сколько стоят услуги клининговой компании – подробнее здесь.

# Брак и семья # общество # Алена Родовская # Алина Журкевич # Екатерина Забенько # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В три раза продлеваем жизнь любимой вещи. Что лучше не стирать самому, а принести в химчистку?
22 декабря 2021 16:35

В три раза продлеваем жизнь любимой вещи. Что лучше не стирать самому, а принести в химчистку?

Головченко о запуске второго энергоблока БелАЭС: «Мы сможем обеспечивать за их счёт порядка 40% общего энергопотребления»
22 декабря 2021 14:53

Головченко о запуске второго энергоблока БелАЭС: «Мы сможем обеспечивать за их счёт порядка 40% общего энергопотребления»

На БелАЭС началась загрузка ядерного топлива в реактор второго энергоблока. С этим событием поздравил Президент
22 декабря 2021 14:51

На БелАЭС началась загрузка ядерного топлива в реактор второго энергоблока. С этим событием поздравил Президент