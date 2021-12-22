«Следить за хозяйством – это нормально». Почему женщины устают от домашних обязанностей и как организовать быт?
Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны.
Алена Родовская, ведущая ток-шоу:
Почему постоянно в этих словах есть какой-то упрек? Почему я должна готовить? Да это нормально. Следить за хозяйством – это нормально. Следить за какими-то новинками, чем-то пользоваться, потому что, в любом случае, от красоты дома зависит и уют. Но женщины очень часто этим пользуются. Вот это: почему мое собственное я должно быть выше, чем, например, какие-то правила, которые установлены в семье? Почему женщины устают и начинают протестовать?
Алина Журкевич, семейный психолог:
Это личное ощущение, наверное, каждого. Опять же, как выстроена была семейная система. В общем-то семья динамична, она развивается. Если возникают конфликты какие-то, они должны решаться. Если у женщины возникает ощущение, что я не должна это делать, возможно, об этом надо сказать. Не возможно, а точно надо как-то поговорить.
Алена Родовская:
Не должна, либо я сегодня не хотела бы это делать?
Алина Журкевич:
Да, может, сегодня. Может быть, вообще. Я вообще, если честно, готовить не умею. У меня муж готовит лучше. То есть мы как-то этот вопрос решаем на протяжении 13 лет уже. И все нормально, замечательно. Я думаю, здесь важно, что женщина в семье должна быть такой первой скрипкой и уметь организовать этот быт.
Екатерина Забенько, ведущая ток-шоу:
Не умеешь готовить, умей организовать, так, чтобы мужчина тебе приготовил.
Алина Журкевич:
Да, чтобы это было уютно, комфортно. Чтобы было чисто, клининг заказываешь. Или еда из ресторана красивая дома стоит, вкусная.
Алена Родовская:
Как мужчины тоже о себе говорят, что есть всего лишь два типа мужчин – те, кто умеет делать это своими руками, и те, кто зарабатывает деньги, чтобы нанять тех, кто сделает это своими руками.
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