Головченко о запуске второго энергоблока БелАЭС: «Мы сможем обеспечивать за их счёт порядка 40% общего энергопотребления»

Роман Головченко, премьер-министр Беларуси:

Это важнейший рубеж, к которому долго шли. И мы рассчитываем на то, что второй энергоблок будет введен в строй и будет полностью интегрирован в белорусскую энергосистему уже в конце весны следующего года. Это является очень важным и значимым для национальной экономики, потому что с выходом на номинальную мощность обоих энергоблоков мы сможем обеспечивать за их счет порядка 40 % общего энергопотребления в республике. Это крайне важно для энергетической и экономической безопасности нашей страны.

На БелАЭС началась загрузка ядерного топлива в реактор второго энергоблока. С этим событием поздравил Президент – читайте далее.