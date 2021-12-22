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Головченко о запуске второго энергоблока БелАЭС: «Мы сможем обеспечивать за их счёт порядка 40% общего энергопотребления»

22 декабря 2021 14:53
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Новости Беларуси. На БелАЭС началась загрузка ядерного топлива в реактор второго энергоблока, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Таким образом положено начало важного этапа проекта – физического пуска.

Головченко о запуске второго энергоблока БелАЭС: «Мы сможем обеспечивать за их счёт порядка 40% общего энергопотребления»-1

Роман Головченко, премьер-министр Беларуси:
Это важнейший рубеж, к которому долго шли. И мы рассчитываем на то, что второй энергоблок будет введен в строй и будет полностью интегрирован в белорусскую энергосистему уже в конце весны следующего года. Это является очень важным и значимым для национальной экономики, потому что с выходом на номинальную мощность обоих энергоблоков мы сможем обеспечивать за их счет порядка 40 % общего энергопотребления в республике. Это крайне важно для энергетической и экономической безопасности нашей страны.

На БелАЭС началась загрузка ядерного топлива в реактор второго энергоблока. С этим событием поздравил Президент – читайте далее.

# АЭС в Беларуси # общество # Роман Головченко # Фотофакт

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