Муковозчик о змагарах: «Тужатся изобразить из себя: одни – деятелей, другие – парламентариев, а стыдно нам здесь»

Время авторской журналистики. Андрей Муковозчик рассуждает о том, что «Накипело», в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Андрей Муковозчик, публицист, писатель, колумнист «СБ. Беларусь сегодня»:

Знаете, а вот как-то невостребованным прошел в начале августа отчет так называемого проходного кабінэту! А ведь как анонсировали першую справаздачу, в прямом эфире слушания снимали, во все каналы выкладывали! Ну и посмотрело их, как подсчитали, тысяч 20 человек. На круг. Это, считайте, все беглые, кого политика хоть как-то интересует. Остальные, судя по всему, просто выживают, не до справаздач им там. Сами поляки меж тем отчитались: на июль 2023 года у них «легально работали или были владельцами компаний (по-нашему – ипэшниками) 123 тысячи белорусов». Окей, пусть еще половина гнет на панов спину нелегально, всего будет тысяч 185. Также в Польше раскрыли нынешнее количество белорусских студентов: оказывается, глупых земляков там учится не так и много, всего 12 тысяч. И на круг, получается, в Польше белорусов тысяч 197, ну пусть 200 – это все: и беглые, и по карте, и работяги, и даже ябатьки, абсолютно все.

И вот следившие за справаздачами 20 тысяч – это те самые 10-15 %. Что беглые наши ни делают, как щеки ни дуют, а за свои проценты, которые им ЦИК аккуратно посчитал еще три года назад, выйти не могут. Таблица итогов выборов: Лукашенко – 80 %, Тихановская – 10 % и т. д. Это, можно сказать, многократно доказанный факт: один из шести – невероятный, один из шести – за котлеты, один из шести готов продать родину и развалить страну. Один из шести – психиатрическая константа общественной девиации. Андрей Муковозчик:

Вернемся все же к отчетам, люди как-никак готовились: украсили ширмами зал, достали трибуну, поставили камеру, напечатали таблички с именами, в общем, денег потратили кучу. Но, говоря их языком, кринжатиной несло так, что аж через YouTube пробивалось. Даже обидно, они где-то там тужатся изобразить из себя: одни – деятелей, другие – парламентариев, а стыдно нам здесь.

Дети, когда в парламент играют, они и то как-то убедительнее, что ли, выглядят. Во всяком случае не врут друг другу прямо в глаза. А именно этими словами описал и даже, можно сказать, описал ситуацию один из так званых дэлегатаў: «Яны хлусяць. Як бы ў вочы». И добавил, что надо бы объявить вотум недоверия всей кабінэтна-штабнай хевре. Не я, заметьте, сказал, я лишь повторяю, как они там сами видят друг друга, эти пауки в банке. Никто никому ничего, разумеется, не объявил, ибо рука руку моет. И даже тот, кому просто все беглые дружно наплевали на воротник, он по итогам был уволен и немедленно принят на соседнее место. И все утерлись. Один из беглых сопляков-делегатов устами, что называется, младенца, сказал истину: «Если вы такие взрослые, то почему мы находимся здесь?» После этого вопроса котлетной хевре взять бы, да и всею кодлою удавиться, но они снова утерлись и пошли делить гранты дальше.

Было вельмі непрыемна пасля слухання, эмоцыі – раздражненне і асада. Чаму няма павагі да іншых людзей, чагось, калі вы такі разумныя, мы знаходзімся тут? Я не разумею.