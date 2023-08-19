«Продайте нам «Бацькаву булку!» История названия «Бацькавай булки» связана с телеканалом СТВ

Новости Беларуси. В Свислочи уже с самого утра витает аромат теплого душистого хлеба. Город готовится принять, пожалуй, самый семейный и вкусный каравай-фест «Бацькава булка», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Маститые пекари и кулинары страны привезли свои лучшие хлебобулочные шедевры. Они обещают удивить не только жюри, но и всех гостей праздника. Каждый посетитель каравай-феста сможет отведать знаменитую свислочскую плетенку, вкус которой высоко оценил глава государства. Какие еще новинки подготовили организаторы фестиваля, спросим у нашей Галины Буро. Галина Буро, корреспондент:

Еще только утро, а в Свислочи уже уютно пахнет свежим хлебом. На площади монтируются выставочные и торговые павильоны, где уже скоро мы увидим ту самую «Бацькаву булку», в честь которой и назван уникальный фестиваль, аналогов которому нет ни в Беларуси, ни в мире.

Наши белорусы трудолюбивые и хлебосольные. Неслучайно целых восемь наименований хлебобулочных изделий являются гордостью страны и входят в список нематериального культурного наследия Беларуси. Их тоже покажут на каравай-фесте. А еще конкурсные шедевры пекарного искусства. Но главное, можно будет не только отведать вкус детства «Бацькавай булки», но даже попробовать самому изготовить знаменитую плетенку.

Как зародился фестиваль, узнаем из первых уст у председателя Свислочского райисполкома Александра Версоцкого. Расскажите, пожалуйста, как же все-таки родилась идея этого замечательного фестиваля?