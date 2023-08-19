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«Продайте нам «Бацькаву булку!» История названия «Бацькавай булки» связана с телеканалом СТВ

19 августа 2023 08:23
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Новости Беларуси. В Свислочи уже с самого утра витает аромат теплого душистого хлеба. Город готовится принять, пожалуй, самый семейный и вкусный каравай-фест «Бацькава булка», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Маститые пекари и кулинары страны привезли свои лучшие хлебобулочные шедевры. Они обещают удивить не только жюри, но и всех гостей праздника. Каждый посетитель каравай-феста сможет отведать знаменитую свислочскую плетенку, вкус которой высоко оценил глава государства.

Какие еще новинки подготовили организаторы фестиваля, спросим у нашей Галины Буро.

Галина Буро, корреспондент:
Еще только утро, а в Свислочи уже уютно пахнет свежим хлебом. На площади монтируются выставочные и торговые павильоны, где уже скоро мы увидим ту самую «Бацькаву булку», в честь которой и назван уникальный фестиваль, аналогов которому нет ни в Беларуси, ни в мире.

«Продайте нам «Бацькаву булку!» История названия «Бацькавай булки» связана с телеканалом СТВ-1

Наши белорусы трудолюбивые и хлебосольные. Неслучайно целых восемь наименований хлебобулочных изделий являются гордостью страны и входят в список нематериального культурного наследия Беларуси. Их тоже покажут на каравай-фесте. А еще конкурсные шедевры пекарного искусства. Но главное, можно будет не только отведать вкус детства «Бацькавай булки», но даже попробовать самому изготовить знаменитую плетенку.

«Продайте нам «Бацькаву булку!» История названия «Бацькавай булки» связана с телеканалом СТВ-4

Как зародился фестиваль, узнаем из первых уст у председателя Свислочского райисполкома Александра Версоцкого. Расскажите, пожалуйста, как же все-таки родилась идея этого замечательного фестиваля?

«Продайте нам «Бацькаву булку!» История названия «Бацькавай булки» связана с телеканалом СТВ-7

Александр Версоцкий, председатель Свислочского райисполкома:
Один из главных героев художественного фильма «Сын пекаря» произнес такую фразу: пекарня – это место, где рождаются чудеса. Так вот визит главы нашего государства Александра Григорьевича Лукашенко и посещение нашей пекарни и родило это чудо, как это, может быть, ни скромно из моих уст как хозяина района звучало, бы под названием каравай-фест «Бацькава булка».

Что касаемо самого названия, после того как репортаж вышел по вашему телеканалу и народ это увидел, они начали приходить в магазины и из их уст начало звучать: продайте нам «Бацькаву булку», пожалуйста. Это один сказал, второй, третий. И директор нашего райпо пришла ко мне и говорит: есть такие массовые случаи, поэтому давайте мы официально забрендируем название. Ну а потом уже родилось. В республике такие мероприятия не проводятся, где бы чествовали сугубо эту категорию пекарей. Поэтому мы решили провести фестиваль каравай-фест «Бацькава булка».

# Фестиваль # общество # Галина Буро # Александр Версоцкий # Новости Гродно и Гродненской области # Фотофакт

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