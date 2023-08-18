«Я горжусь, что служу в минской милиции». Столичная милиция отметила 79-летие

Новости Беларуси. 79-летие со дня основания отмечает столичная милиция, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По случаю праздника в Минске прошел торжественный общегарнизонный инструктаж, на котором правоохранителям присвоили новые звания и вручили погоны.

А лучшие сотрудники удостоились специальных наград. Более 60 человек получили нагрудные знаки, грамоты и благодарности. Особый подарок вручили Партизанскому РУВД Минска – ключи от новой служебной машины.

Завершили мероприятие торжественным маршем. Министр внутренних дел Беларуси Иван Кубраков отметил профессионализм и сплоченность коллектива минской милиции.

Фото: сайт Министерства внутренних дел.

Иван Кубраков, министр внутренних дел Беларуси:

Я знаю и уверен в одном, что минские милиционеры никогда не дрогнут и обеспечат безопасность наших граждан. Уже неоднократно, и в 2020 году, минские милиционеры показали: они стали на защиту наших граждан все, абсолютно. Не только действующие сотрудники милиции, но и, как вы сегодня видели, ветераны, их семьи.

Сергей Буталевич, старший оперуполномоченный управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми ГУВД Мингорисполкома:

Сегодня из рук Министра внутренних дел я получил знак «За выдатную службу», и мне очень приятно, что это произошло в день образования ГУВД Мингорисполкома. В службе наркоконтроля я служу более 10 лет, и я уверен, что наша служба приносит огромную пользу обществу. Я горжусь, что служу в минской милиции.