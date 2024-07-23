В топе по посещению – чем привлекателен санаторий «Ружанский»?

Лето в разгаре – самое время подумать об отдыхе и найти красивые места, чтобы его организовать и провести. Для этого совсем не нужно ехать на дальние побережья. О том, где провести отпуск в Беларуси, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Владимир Карпечкин, директор санатория «Ружанский»:

У меня лично не получается. Вообще, как врач, конечно, я рекомендую выбирать отдых, исходя из каких-то определенных исходных ситуаций по состоянию здоровья. Поэтому, наверное, каждому из нас следует взвесить за и против. Действительно, нужен ли этот берег турецкий? Из собственного опыта знаю, что не нужен. У нас в Беларуси действительно много замечательных мест и жемчужина самая – это наш курорт «Ружа-Хутар», поэтому всех зазываем к нам на отдых.

Наталья Надольская:

Санаторий «Ружанский» в топе по посещению среди белорусов и иностранных гостей. Чем он привлекателен для гостей? Чем выделяется ваш санаторий среди остальных?

Владимир Карпечкин:

Наверное, наш санаторий сочетает экотуризм, агротуризм, богатое историческое наследие, которое, опять-таки «Ружанскому» повезло, сконцентрировано вокруг санатория. Край замков, дворцов, Брестская, Гродненская область. Мы одинаково равно удалены, что от Гродно, что от Бреста. Чем еще привлекательно наше предприятие? Это тем, что мы называемся санаторием, но мы не пошли по пути классического только одного вида деятельности, как санаторно-курортное оздоровление. Мы создали три концепции предприятия – гибрид. В зависимости от спроса, от того, что кто любит: активный отдых, кто – пассивный, каждый может себя найти в «Ружанском». У нас три больших направления. Первое направление – это спа. Аквазона санатория сегодня – это 12 саун и бань, 6 бассейнов. В плане на 2024 год еще 3 уличных бассейна, один уличный круглогодичный бассейн уже функционирует. 4 джакузи, тренажерный зал площадью более 500 квадратных метров. То есть здесь больше привлекает молодежь – люди, которые хотят активный образ жизни. Тот же самый пляж, ресторан, кафе – это привлекает молодежь.