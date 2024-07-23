Сакральный смысл – почему в санатории «Ружанский» появилась стела Древо жизни?

Лето в разгаре – самое время подумать об отдыхе и найти красивые места, чтобы его организовать и провести. Для этого совсем не нужно ехать на дальние побережья. О том, где провести отпуск в Беларуси, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Юрий Святокум, ведущий ток-шоу:
Что такое Древо жизни, почему это называется стелой, и что сакральное написано на его стволе? Владимир, расскажите, пожалуйста. Наверное, вы ближе всего к нему находитесь.
Владимир Карпечкин, директор санатория «Ружанский»:
Действительно, это Древо жизни находится в «Ружанском». Во-первых, надо отметить, что «Ружанский» – это единственный санаторий, который находится территориально в Беловежской пуще. Это легкие Европы, экологический биосферный заповедник Беловежской пущи, самый чистый воздух у нас. Как ассоциация с этими жизненными корнями родилась идея этой стелы Древо жизни. Почему Древо жизни? Оно символизирует, что человек корнями своими уходит в землю, именно в нашу природу. В общем-то, на этом Древе жизни действительно есть такая табличка от имени нашего коллектива предприятия, санатория: «Все свои знания и опыт я отдал тебе, человек». То есть, действительно, мы – предприятие аккумулирующее в себе современные достижения медицинской науки и какие-то спа-моменты. Это как в одном бокале мы на научной основе даем людям для того, чтобы делать их здоровыми, лечить от разных болезней.
*На правах рекламы.
Отличный способ познакомить гостей с продукцией – какие гастрофесты проводит санаторий «Ружанский» – подробнее здесь.