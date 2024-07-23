Сакральный смысл – почему в санатории «Ружанский» появилась стела Древо жизни?

Лето в разгаре – самое время подумать об отдыхе и найти красивые места, чтобы его организовать и провести. Для этого совсем не нужно ехать на дальние побережья. О том, где провести отпуск в Беларуси, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Юрий Святокум, ведущий ток-шоу:

Что такое Древо жизни, почему это называется стелой, и что сакральное написано на его стволе? Владимир, расскажите, пожалуйста. Наверное, вы ближе всего к нему находитесь.