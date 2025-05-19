Израиль начал масштабную наземную операцию в Газе

Израиль сообщил, что в Газе в рамках масштабной операции действуют 5 дивизий Армии обороны страны (ЦАХАЛ), пишет ТАСС.

Военные под руководством Южного командования начали операцию «Колесницы Гидеона». Ее цель –достижение поставленных задач в Газе: возвращение заложников и ликвидация правления ХАМАС.

Руководитель армейской пресс-службы Эфи Дефрин, что по ходу операции израильская армия усилит контроль в секторе Газа и разделит его территорию на части, выведет население из зон боевых действий. Он уточнил, что контроль подразумевает зачистку районов от «вражеского присутствия», а также нанесения ударов по террористическим объектам.

О начале боевых действий в Газе Армия обороны Израиля сообщила 18 мая.