Гродненские медики впервые в стране установили искусственные клапаны сердца белорусского производства

Новый уровень белорусской кардиохирургии. В Гродно первыми в стране начали устанавливать искусственные клапаны сердца отечественного производства. В областном кардиоцентре такие операции выполнены уже трем пациентам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Биологический митральный клапан разработали и произвели на минском предприятии при участии ведущих белорусских и российских специалистов в области кардиохирургии. Конструкция эндопротеза по своим характеристикам максимально приближена к естественному клапану человека. Это залог качественной работы сердечно-сосудистой системы, где послеоперационные осложнения сводятся к минимуму. Разработка успешно показала себя во время лабораторных проверок и сейчас находится в стадии клинических испытаний. 10 образцов до июня установят с согласия пациентов в Гродненском и Минском кардиоцентрах. В городе на Немане имплантация уже выполнена двум женщинам и мужчине, все они старше 70 лет. Первый пациент после операции уже выписан, еще двое находятся в стационаре и идут на поправку.

Галина Губко, жительница деревни Старченяты:

У меня сложная операция, потому что замена клапана и шунтирование. И это все мне сделали бесплатно. Мое самочувствие после операции каждый день лучше и лучше, до операции чувствовала себя очень плохо. Очень хочу поблагодарить весь коллектив, особенно главврача, я никогда не думала, что простая жанчына, простая пенсионерка попадет в такие руки. Ранее такие эндопротезы Беларусь закупала за рубежом, преимущественно в западных странах. Санкционная политика Евросоюза отразилась на поставках, а поскольку только в гродненском кардиоцентре замена митрального клапана занимает около 80 % от общего объема протезирования, белорусские граждане не могли остаться без жизненно необходимой операции. Это подтолкнуло наших ученых и врачей разработать свой импортозамещающий продукт. Плюс и в том, что теперь белорусские кардиохирурги имеют прямой контакт с производителем, и могут вносить свои предложения по усовершенствованию эндопротеза, с западными компаниями такой возможности не было.