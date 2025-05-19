У Байдена обнаружена агрессивная форма рака

У экс-президента Америки Джо Байдена медики диагностировали агрессивную форму онкологического заболевания. Речь идет о раке простаты, пишет ТАСС.

Такое заявление 18 мая сделали представители бывшего лидера Штатов обозначив, что несмотря на агрессивную форму заболевания, такой вид онкологии поддается гормональной терапии. Лечение позволяет эффективно контролировать болезнь. Отмечается, что Байден и его семья сейчас изучают варианты лечения.

В Белом доме болезнь экс-президента Америки пока никак не комментируют. Джо Байдену исполнилось 82 года. В марте текущего года ему была сделала операция по удалению злокачественного образования на коже.

Фото: pinterest