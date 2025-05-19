Не менее пяти пострадавших, трое из них тяжело ранены. В немецком городе Билефельд мужчина с холодным оружием напал на группу молодых людей. Жертвам инцидента от 23 до 27 лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По словам очевидцев, преступник ворвался в местную кофейню и без разбора атаковал молодых людей ножом и тростью с выдвижным лезвием. Другим посетителям кафе удалось повалить его на землю, но злоумышленник смог вырваться и скрыться. Уточняется, что при побеге нападавший потерял рюкзак, который следователи нашли недалеко от места ЧП. Внутри него было другое оружие, бутылка с воспламеняющейся жидкостью, а также вид на жительство, выданный на имя гражданина Сирии. Полиция ведет расследование. Не исключено, что есть и другие пострадавшие.