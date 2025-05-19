В Беларуси отмечают День пионерской дружбы

Флаг-шоу, турнир настольных и дворовых игр. День пионерской дружбы сегодня, 19 мая, отмечают в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Праздник обещает быть зрелищным. Основные мероприятия пройдут в формате пионерского фестиваля. Гостей праздника ждут выступления барабанщиков и ведущих танцевальных коллективов страны. Среди ключевых событий – конкурс «Флаг-шоу». Это красочное мероприятие, где команды соревнуются в мастерстве управления флагами. Пройдет и финал республиканского конкурса «Супертройка». В 2025 году в конкурсе приняли участие более двух тысяч октябрят, пионеров и активистов БРСМ со всех уголков страны.

День пионерской дружбы – праздник, который объединяет не только школьников, но и всех белорусов, которые хранят традиции и разделяют идею активного гражданства и участия в общественной жизни страны.