Победителем второго тура президентских выборов в Румынии стал Никушор Дан

В Румынии уже подвели итоги второго тура президентских выборов. Их выиграл действующий мэр Бухареста, независимый кандидат Никушор Дан. Об этом сообщил ЦИК страны после подсчета всех бюллетеней, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Политика поддержали 53,6 % избирателей. Его основной соперник – глава оппозиционной партии «Альянс за объединение румын» Джордже Симион набрал почти 46,5 % голосов и уже признал свое поражение. Победитель президентской гонки выступает за более активное сотрудничество страны с ЕС и НАТО, хочет продолжать поддерживать Украину совместно с западными партнерами и считает необходимым увеличить расходы на оборону с нынешних 2,5 до 3,5 % от ВВП.

Эти президентские выборы повторные. Изначально они должны были состояться в ноябре. Однако тогда Конституционный суд Румынии отменил результаты первого тура выборов, на которых победил считающийся пророссийским кандидатом Кэлин Джорджеску. Это было сделано под предлогом незаконного финансирования кампании политика.