По меньшей мере 37 человек стали жертвами крушения парома на реке Нигер в юго-западной части Нигерии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Чрезвычайное происшествие зарегистрировано в штате Квара. По предварительным данным, судно затонуло из-за перегруженности. На нем находились торговцы, которые возвращались с рынка в свои общины в штате Нигер. На месте трагедии продолжается поисково-спасательная операция. Власти пока не уточняют, сколько человек находились на борту во время происшествия. Информации о выживших не поступало.