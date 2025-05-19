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37 человек стали жертвами крушения парома на реке Нигер

19 мая 2025 06:10
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По меньшей мере 37 человек стали жертвами крушения парома на реке Нигер в юго-западной части Нигерии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

37 человек стали жертвами крушения парома на реке Нигер-2

Чрезвычайное происшествие зарегистрировано в штате Квара. По предварительным данным, судно затонуло из-за перегруженности. На нем находились торговцы, которые возвращались с рынка в свои общины в штате Нигер. На месте трагедии продолжается поисково-спасательная операция. Власти пока не уточняют, сколько человек находились на борту во время происшествия. Информации о выживших не поступало.

# Крушение

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