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В «Стасино» дали старт неделе единства белорусов – колонна автомобилей отправилась в автопробег по Столинскому району

10 сентября 2022 14:44
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Новости Беларуси. В канун Дня народного единства в Столинском районе прошел урок для более чем 1 000 школьников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Местом его проведения выбрали мемориал в урочище «Стасино», где покоятся 12,5 тысячи человек – это соизмеримо с числом населения современного Столина. Их жизни оборвала Великая Отечественная война.  

Кристина Протосовицкая о силе единства.  

В «Стасино» дали старт неделе единства белорусов – колонна автомобилей отправилась в автопробег по Столинскому району-1

Нет привычных парт и доски. А в роли учителей такие же сверстники. Необычный урок истории под открытым небом объединил более 1 000 учеников из всего Столинского района. Равный рассказывает равному. В Год исторической памяти не просто чтить прошлое, а выражать свое отношение.  

В «Стасино» дали старт неделе единства белорусов – колонна автомобилей отправилась в автопробег по Столинскому району-4

Порядок старшеклассники наводят. И это все доверено не нам.  

В «Стасино» дали старт неделе единства белорусов – колонна автомобилей отправилась в автопробег по Столинскому району-7

Из книги памяти не вырвать страниц: на одном из самых больших мест расстрела мирных жителей в Беларуси школьники поделились военной историей своих родных уголков – древнего Давид-Городка и деревень.  

Больше тысячи школьников Столинского района почтили память жертв Великой Отечественной.  

В «Стасино» дали старт неделе единства белорусов – колонна автомобилей отправилась в автопробег по Столинскому району-10

Надежда Приходько, ученица Стружской средней школы:  
Для меня это почетно и важно. Поскольку наши родственники, прабабушки, прадедушки прошли этот путь – очень сложный, как и для нас тоже. Чтобы не повторить те же ошибки, которые были проделаны в прошлом, мы должны все это предостеречь в нынешнее время.  

В «Стасино» дали старт неделе единства белорусов – колонна автомобилей отправилась в автопробег по Столинскому району-13

Кроме массового еврейского захоронения, в «Стасино» покоятся более 4 500 белорусов, среди которых участники Полесского восстания. Они были проводниками советской власти в то время, когда Беларусь была разделена на Западную и Восточную. В 1941 году фашисты открыли настоящую охоту за этими семьями.  

В «Стасино» дали старт неделе единства белорусов – колонна автомобилей отправилась в автопробег по Столинскому району-16

Мемориал в «Стасино» стал отправной точкой для уже взрослого автопробега единства. Участники почтили минутой молчания память погибших и возложили цветы к плитам.  

В «Стасино» дали старт неделе единства белорусов – колонна автомобилей отправилась в автопробег по Столинскому району-19

Григорий Протосовицкий, член Совета Республики Национального собрания Беларуси, председатель Столинского райисполкома:  
Автопробег у нас уже шестой по счету. И каждый автопробег мы расцениваем как символ единства команды в первую очередь, исполнительной власти, актива района. И сегодня мы даем старт неделе единства белорусского народа на нашей родной Столинщине.  

В «Стасино» дали старт неделе единства белорусов – колонна автомобилей отправилась в автопробег по Столинскому району-22

Общий маршрут пролегает через самый большой по площади район страны,  по диагонали протяженность – около 100 километров.  

В «Стасино» дали старт неделе единства белорусов – колонна автомобилей отправилась в автопробег по Столинскому району-25

Беларусь – мы все едины. Патриоты, уважаем и любим свою страну.  

В «Стасино» дали старт неделе единства белорусов – колонна автомобилей отправилась в автопробег по Столинскому району-28

Это важно, действительно объединяет нашу Столинщину и в целом нашу всю Беларусь.  

В «Стасино» дали старт неделе единства белорусов – колонна автомобилей отправилась в автопробег по Столинскому району-31

Кристина Протосовицкая, корреспондент:  
Колонна растянулась более чем на 200 автомобилей. У участников автопробегов шесть маршрутов, у каждого остановка у памятных мест Столинского района. Единство – в осознании исторической справедливости. Для каждого из белорусов.  

# Государственная политика в сфере воспитания детей и молодежи # общество # Кристина Протосовицкая # Григорий Протосовицкий # Надежда Приходько # Новости Бреста и Брестской области # Фотофакт

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