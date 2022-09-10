В «Стасино» дали старт неделе единства белорусов – колонна автомобилей отправилась в автопробег по Столинскому району

Новости Беларуси. В канун Дня народного единства в Столинском районе прошел урок для более чем 1 000 школьников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Местом его проведения выбрали мемориал в урочище «Стасино», где покоятся 12,5 тысячи человек – это соизмеримо с числом населения современного Столина. Их жизни оборвала Великая Отечественная война. Кристина Протосовицкая о силе единства.

Нет привычных парт и доски. А в роли учителей такие же сверстники. Необычный урок истории под открытым небом объединил более 1 000 учеников из всего Столинского района. Равный рассказывает равному. В Год исторической памяти не просто чтить прошлое, а выражать свое отношение.

Порядок старшеклассники наводят. И это все доверено не нам.

Из книги памяти не вырвать страниц: на одном из самых больших мест расстрела мирных жителей в Беларуси школьники поделились военной историей своих родных уголков – древнего Давид-Городка и деревень. Больше тысячи школьников Столинского района почтили память жертв Великой Отечественной.

Надежда Приходько, ученица Стружской средней школы:

Для меня это почетно и важно. Поскольку наши родственники, прабабушки, прадедушки прошли этот путь – очень сложный, как и для нас тоже. Чтобы не повторить те же ошибки, которые были проделаны в прошлом, мы должны все это предостеречь в нынешнее время.

Кроме массового еврейского захоронения, в «Стасино» покоятся более 4 500 белорусов, среди которых участники Полесского восстания. Они были проводниками советской власти в то время, когда Беларусь была разделена на Западную и Восточную. В 1941 году фашисты открыли настоящую охоту за этими семьями.

Мемориал в «Стасино» стал отправной точкой для уже взрослого автопробега единства. Участники почтили минутой молчания память погибших и возложили цветы к плитам.

Григорий Протосовицкий, член Совета Республики Национального собрания Беларуси, председатель Столинского райисполкома:

Автопробег у нас уже шестой по счету. И каждый автопробег мы расцениваем как символ единства команды в первую очередь, исполнительной власти, актива района. И сегодня мы даем старт неделе единства белорусского народа на нашей родной Столинщине.

Общий маршрут пролегает через самый большой по площади район страны, по диагонали протяженность – около 100 километров.

Беларусь – мы все едины. Патриоты, уважаем и любим свою страну.

Это важно, действительно объединяет нашу Столинщину и в целом нашу всю Беларусь.