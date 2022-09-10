148 будущих спасателей, из них 10 – девушки. Курсанты Университета гражданской защиты МЧС принесли присягу

Новости Беларуси. На площади Государственного флага в Минске 10 сентября отмечают не только День города, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Свой праздник у курсантов Университета гражданской защиты МЧС. Они приняли присягу.

На торжественной церемонии присутствовали родные и близкие будущих спасателей. Поздравил новобранцев вуза и глава МЧС.

Он заверил родителей, что их дети попали в надежные руки, и подчеркнул, что белорусские спасатели всегда готовы в самых тяжелых ситуациях прийти на помощь людям и, не считаясь с ценой собственной жизни, спасать других.

Ангелина Поздеева, курсант Университета гражданской защиты МЧС Беларуси:

Мы к этому дню очень долго готовились, упорно, усердно. Сейчас очень волнительно, также радостно на душе, потому что мы все-таки вступаем в ряды, становимся полноценными работниками органов подразделения по чрезвычайным ситуациям.

Константин Маркевич, курсант Университета гражданской защиты МЧС Беларуси:

Мы подготовились очень хорошо, так как у нас был курс молодого бойца. Большое внимание уделялось строевой и физической подготовке, было уделено много времени огневой подготовке и другим специализированным предметам. Настроение у нас боевое.