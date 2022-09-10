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148 будущих спасателей, из них 10 – девушки. Курсанты Университета гражданской защиты МЧС принесли присягу

10 сентября 2022 14:40
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Новости Беларуси. На площади Государственного флага в Минске 10 сентября отмечают не только День города, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Свой праздник у курсантов Университета гражданской защиты МЧС. Они приняли присягу.

148 будущих спасателей, из них 10 – девушки. Курсанты Университета гражданской защиты МЧС принесли присягу-1

На торжественной церемонии присутствовали родные и близкие будущих спасателей. Поздравил новобранцев вуза и глава МЧС.

148 будущих спасателей, из них 10 – девушки. Курсанты Университета гражданской защиты МЧС принесли присягу-3

Он заверил родителей, что их дети попали в надежные руки, и подчеркнул, что белорусские спасатели всегда готовы в самых тяжелых ситуациях прийти на помощь людям и, не считаясь с ценой собственной жизни, спасать других.

148 будущих спасателей, из них 10 – девушки. Курсанты Университета гражданской защиты МЧС принесли присягу-5

Ангелина Поздеева, курсант Университета гражданской защиты МЧС Беларуси:
Мы к этому дню очень долго готовились, упорно, усердно. Сейчас очень волнительно, также радостно на душе, потому что мы все-таки вступаем в ряды, становимся полноценными работниками органов подразделения по чрезвычайным ситуациям.

148 будущих спасателей, из них 10 – девушки. Курсанты Университета гражданской защиты МЧС принесли присягу-7
148 будущих спасателей, из них 10 – девушки. Курсанты Университета гражданской защиты МЧС принесли присягу-8

Константин Маркевич, курсант Университета гражданской защиты МЧС Беларуси:
Мы подготовились очень хорошо, так как у нас был курс молодого бойца. Большое внимание уделялось строевой и физической подготовке, было уделено много времени огневой подготовке и другим специализированным предметам. Настроение у нас боевое.

148 будущих спасателей, из них 10 – девушки. Курсанты Университета гражданской защиты МЧС принесли присягу-10

Присягнули на верность Родине и белорусскому народу 148 будущих спасателей, из которых 10 девушек.

# МЧС Беларуси # Вадим Синявский # Новости Минска и Минской области

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