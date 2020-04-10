Последние данные по коронавирусу в Беларуси. Ситуация на 10 апреля

Новости Беларуси. На 10 апреля в Беларуси на стационарном лечении с подтвержденным COVID-19 находятся 1793 человека.

По информации пресс-службы Минздрава, увеличение количества заболевших коронавирусом является поступательным и контролируемым. Большинство случаев – это выявленные контакты первого и второго уровней.

Как правило, заболевание протекает в легкой или средней форме.

72 пациента нуждаются в поддержке аппарата ИВЛ. Им проведены медицинские консилиумы с участием ведущих инфекционистов и анестезиологов-реаниматологов.

169 человек выздоровели после прохождения лечения.

Умерли 19 человек с хроническими заболеваниями и выявленной коронавирусной инфекцией.