Наталья Кочанова вручила паспорта юным белорусам в преддверии Дня Конституции

Всебелорусская акция «Мы – граждане Беларуси» продолжает шагать по стране. Сегодня, 11 марта, для получения главного документа в жизни, более 20 выдающихся школьников со всех регионов сменили учебные коридоры на кулуары Совета Республики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это юноши и девушки, отличившиеся в учебе, спорте, творчестве и общественной деятельности. В торжественной обстановке символ гражданской зрелости и ответственности ребятам вручила председатель Совета Республики Наталья Кочанова. Спикер отметила, что вручение паспортов подросткам в преддверии Дня Конституции подчеркивает их переход во взрослую жизнь, позволяет лучше осознать, что теперь они полноправные граждане своей страны и ответственны за ее будущее развитие.

Яна Совастюк, учащаяся Поставской средней школы: Паспорт – это не только документ, это и ответственность большая за свою страну. Я понимаю, что я гражданин, понимаю, что в будущем мне предстоит как-то влиять на судьбу страны. И я чувствую за это большую ответственность.

Александр Лукьянов, первый секретарь Центрального комитета БРСМ:

Очень много у молодых ребят достижений, буквально вчитываясь в строки. Многие из них являются международными лауреатами, они являются победителями районных, городских, областных и республиканских олимпиад. Многие из них уже, несмотря на юный возраст, достигли успехов в спорте, в науке, в творчестве. И, конечно, мы отдельно хотим поблагодарить родителей этих молодых людей, наших юных граждан Республики Беларусь, которые уже в столь раннем возрасте действительно зарекомендовали себя как настоящие патриоты нашего государства.

В подарок ребята традиционно получили Конституцию, а также обложку на паспорт и книжное издание «Символы суверенной Беларуси». На память учащимся останутся и впечатления от экскурсии по Совету Республики. Школьники узнали о работе сенаторов, посетили музей и зал заседаний, где рассматриваются законопроекты.