Новости по тегу #паспорт

У нас они проживают 5 и более лет, знают один из государственных языков и заняты в экономике.
Тренд на биометрию есть. Все больше белорусов выбирают такой формат документов. И тут аргументом «за» выступают возможности, которые ID-карта предоставляет. И в первую очередь электронные.
Паспорта им лично вручил председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев.
В преддверии Дня Конституции по всей стране проходят торжественные церемонии вручения паспортов.
В преддверии Дня Конституции по всей стране продолжают чествовать юных белорусов.
В преддверии Дня Конституции по всей стране продолжают чествовать юных белорусов. Одна из таких церемоний состоялась в Палате представителей.
В преддверии Дня Конституции по всей стране проходит патриотическая акция «Мы – граждане Беларуси!».
Главный документ гражданина из рук председателя ведомства получили победители предметных олимпиад и спортивных состязаний, лауреаты творческих конкурсов.
В здание Витебского облисполкома пригласили отличников учебы, победителей олимпиад, спортсменов.
Чувствуется вот теплота о том, что о твоем ребенке позаботятся, что вот он не останется где-то там на задворках какого-то восприятия, что все будет круто.
«Пропуск» во взрослую жизнь накануне получили и учащиеся спецлицеев МВД, воспитанники патриотических клубов и дети сотрудников органов внутренних дел и внутренних войск.
У многих белорусов с этого дня государственный праздник будет ассоциироваться еще и с важнейшим событием в жизни. По многолетней традиции в День Конституции ребята становятся гордыми обладателями символа гражданской зрелости.
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