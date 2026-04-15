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Новости по тегу #паспорт

Лукашенко подписал указ о приеме в белорусское гражданство 230 человек
15 апреля 2026 16:52

Лукашенко подписал указ о приеме в белорусское гражданство 230 человек

Паспорт старого образца скоро станет ностальгией? Почему все больше белорусов выбирают ID-карту
15 марта 2026 17:45

Паспорт старого образца скоро станет ностальгией? Почему все больше белорусов выбирают ID-карту

Самым талантливым школьникам накануне Дня Конституции вручили первые паспорта
13 марта 2026 17:52

Самым талантливым школьникам накануне Дня Конституции вручили первые паспорта

Дмитрий Крутой обратился к школьникам в преддверии Дня Конституции
13 марта 2026 17:10

Дмитрий Крутой обратился к школьникам в преддверии Дня Конституции

Генпрокурор вручил первые паспорта юным спортсменам и отличникам учебы
12 марта 2026 17:01

Генпрокурор вручил первые паспорта юным спортсменам и отличникам учебы

Юным белорусам вручили паспорта в Палате представителей
12 марта 2026 14:08

Юным белорусам вручили паспорта в Палате представителей

Школьники Минской области получили первые паспорта
11 марта 2026 13:52

Школьники Минской области получили первые паспорта

10 юных белорусов получили свои первые паспорта из рук председателя КГК
11 марта 2026 13:39

10 юных белорусов получили свои первые паспорта из рук председателя КГК

В канун Дня Конституции во всех регионах страны проходит акция «Мы – граждане Беларуси»
10 марта 2026 11:27

В канун Дня Конституции во всех регионах страны проходит акция «Мы – граждане Беларуси»

Украинка получила белорусское гражданство – женщина рассказала, какие возможности открылись
31 марта 2025 09:22

Украинка получила белорусское гражданство – женщина рассказала, какие возможности открылись

Кубраков на вручении первых паспортов: всегда и везде с гордостью несите звание гражданина Беларуси
15 марта 2025 13:39

Кубраков на вручении первых паспортов: всегда и везде с гордостью несите звание гражданина Беларуси

Караник на вручении паспортов: мы сделаем всё, чтобы обеспечить гармоничное развитие юных белорусов
15 марта 2025 10:36

Караник на вручении паспортов: мы сделаем всё, чтобы обеспечить гармоничное развитие юных белорусов