«Для языка уважения и открытости не нужен переводчик». Президент принял верительные грамоты послов 9 стран

В Беларуси всегда рады тем, кто настроен на продуктивную работу, видит в нас равноправного и перспективного партнера. Об этом сегодня, 11 марта, заявил Александр Лукашенко во время церемонии вручения верительных грамот послами иностранных государств, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Свою работу в Беларуси начинают 9 дипломатов. Это представители дружественных нам стран: Пакистана, Индии, Мьянмы, Малайзии, Боснии и Герцеговины, Грузии, Кении, Буркина-Фасо, Лаоса. Во время мероприятия Александр Лукашенко обратился к присутствующим в зале с приветственным словом. Главный посыл Президента – наша страна стремится к взаимовыгодным отношениям, безусловно, основанным на уважении и доверии. А каденция нового посла – это своего рода этап в двусторонних взаимоотношениях, подчеркнул Президент. Дипломаты смогут увидеть Беларусь с другой стороны. Не через призму западных стереотипов, а как динамично развивающееся государство.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

В Беларуси этот год начался с важной политической кампании – выборов главы государства, на которых избиратели убедительно высказались за продолжение курса на построение сильного независимого социально ориентированного государства. Мы называем его государством для народа, желающем жить в мире и согласии со всеми странами, независимо от их величины, позиции в мировых рейтингах или места на карте. Это и есть суть нашей внешней политики, наших подходов к выстраиванию отношений с соседями и географически удаленными от нас странами. Поверьте, там, где нам не предъявляют ультиматумы, где не диктуют условия, где мы видим совпадение взглядов и представлений, не помешает ни расстояние, ни разные вероисповедания или культурные традиции, чтобы договориться. Язык уважения и открытости универсален. Для него не нужен переводчик. Его понимают на всех континентах. Нужны только добрая воля и, как говорят у нас в народе, не держать камня за пазухой. Политика миролюбия, добрососедства и честности предопределена нашей историей. За все предыдущие века свой лимит войн и турбулентности белорусы исчерпали.

Александр Лукашенко подробно остановился на сотрудничестве с каждой из стран. А после официального протокола Президент неформально пообщался с иностранными послами. В личной беседе с каждым из них белорусский лидер передал теплые слова руководителям государств, интересы которых они представляют.