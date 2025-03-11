«Я не понимаю, как люди живут без семьи» – отец троих дочерей
Ярослав Козаровец, отец 3-х детей, главный специалист центра экспертиз и испытаний в здравоохранении:
Дети – это рост. Меня переполняют эмоции, потому что моя жизнь изменилась кардинально. Это как, я не знаю, как до и после. Это как пережить клиническую смерть.
Ярослав Козаровец:
У нас нет такого, что трое детей и на этом точка. Если их будет больше, нам будет только за радость. У нас трое девочек, а мальчиков пока в этой истории не появилось. Хотелось бы какой-то мужской руки рядом, чтобы помогать этот цветник поддерживать в надлежащем состоянии.
Значение отца в семье невозможно переоценить. Задача отца в каком-то моменте защитить, а в каком-то моменте показать, как можно с чем-то бороться, как можно что-то преодолевать и как можно идти вперед.
Ярослав Козаровец:
Мужчины внешне сильные. Мы сражаемся с какими-то ветряными мельницами постоянно, стремимся к чему-то. Семья – это место, где ты можешь почувствовать себя слабым. Когда тебе плохо – семья тебя поддерживает. Когда тебе хорошо – семья разделит с тобой твою радость. Не побоюсь высокопарных слов, семья – это все. Я не понимаю, как люди живут без семьи.
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