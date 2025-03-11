«Я не понимаю, как люди живут без семьи» – отец троих дочерей

Ярослав Козаровец, отец 3-х детей, главный специалист центра экспертиз и испытаний в здравоохранении: Дети – это рост. Меня переполняют эмоции, потому что моя жизнь изменилась кардинально. Это как, я не знаю, как до и после. Это как пережить клиническую смерть.

Ярослав Козаровец:

У нас нет такого, что трое детей и на этом точка. Если их будет больше, нам будет только за радость. У нас трое девочек, а мальчиков пока в этой истории не появилось. Хотелось бы какой-то мужской руки рядом, чтобы помогать этот цветник поддерживать в надлежащем состоянии.

Значение отца в семье невозможно переоценить. Задача отца в каком-то моменте защитить, а в каком-то моменте показать, как можно с чем-то бороться, как можно что-то преодолевать и как можно идти вперед.