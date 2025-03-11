Заседание Комиссии Парламентского Собрания Союза Беларуси и России по аграрным вопросам прошло в Минске

Внедрение современных технологий и реализация союзных программ в агропромышленном комплексе. Как обеспечить продовольственную безопасность и сделать АПК еще эффективнее – обсудили 11 марта на заседании Комиссии Парламентского Собрания Союза Беларуси и России по аграрным вопросам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В планах на ближайшую перспективу – создание на территории двух стран интеллектуальных ферм, а также внедрение передовых технологий в садоводство, семеноводство и селекцию. В реализации этих планов активно помогают ученые. Представители Национальной академии наук также присутствовали на встрече. Совместная работа помогает быстрее отказываться от импортного. Как пример, на одном из белорусских агрокомбинатов завершается проект по селекции собственных кур-несушек. Сегодня в этом особенно заинтересована и российская сторона.

Андрей Балыш, заместитель председателя Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси по аграрной политике:

На сегодняшний день ни для кого не секрет, что рост развития нашего агропромышленного комплекса в рамках Союзного государства позволяет обеспечивать продовольственную безопасность наших стран. В качественном и количественном выражении. Работы, которые будут проведены, позволят нам и в дальнейшем заявлять про наши страны – про Республику Беларусь, про Российскую Федерацию – как про уверенных игроков на мировом рынке продовольствия.

Примеров успешной совместной работы по внедрению современных технологий в АПК уже немало. Один из них – точное земледелие, которое применяют в белорусских и российских хозяйствах. Работа в этом направлении будет продолжена.