Как питаться в период обострения аллергии? Рассказала нутрициолог

Как только весна вступает в свои полноценные права, настроение улучшается. Солнышко, первые цветы, набухшие почки на деревьях – красота, хочется жить и творить. Пока одни радуются пробуждению и обновлению, другие не знают, как прожить этот этап. Слезы, чихание, заложенный нос – это далеко не все симптомы, которые проявляются у аллергиков весной. О том, как противостоять поллинозу и дышать полной грудью, поговорили в ток-шоу «Точки над i». Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:

Что касается питания, как питаться в период аллергии, какие продукты стоит исключить?

Марина Ларионова, нутрициолог:

Для того чтобы наладить свое питание, во-первых, нужно знать, на какие продукты у вас аллергия, и исключить их из питания. Также есть продукты, которые являются активаторами этой аллергии – это мед, орехи. Соответственно, стараться не употреблять их в пищу, особенно если уже какие-то признаки аллергии были. Я за то, чтобы питание было чистым. То есть подбирать такие продукты питания, которые будут способствовать лучшему функционированию организма. Есть еще такое понятие, как аутофагия, когда в нашем организме происходит чистка. Алеся Лакина:

Это какие продукты? Подробнее расскажите.

Марина Ларионова:

Аутофагия – это процесс в организме, когда происходит очищение самим организмом от вредных накопившихся продуктов его жизнедеятельности. Есть такое вещество, как куркумин, сульфорафан. Сульфорафан содержится в брокколи. То есть можно есть проростки брокколи либо саму брокколи для того, чтобы активировать эти процессы. Также есть еще очень интересное вещество, которое находится в кожуре винограда. Ресвератрол помогает тоже механизмам аутофагии. Многие считают, что аутофагия наступает только тогда, когда от 8 до 16 часов период голодания. Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:

То есть бокальчик красного вина вечером – хорошая профилактика? Марина Ларионова:

Смотря какого размера бокальчик.