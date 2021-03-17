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В состав Конституционной комиссии вошли 36 человек

17 марта 2021 08:50
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Новости Беларуси. Предложения по обновлению Конституции Беларуси вынесут на широкое общественное обсуждение. Учесть наиболее полезные инициативы белорусов должна будет Конституционная комиссия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В состав Конституционной комиссии вошли 36 человек-1

Это парламентарии, медики и юристы, опытные хозяйственники, люди культуры и спорта – всего 36 человек. Среди них немало и представителей молодежи. Ее состав утвердил 16 марта Александр Лукашенко, подписав соответствующий указ. Руководить работой группы будет председатель Конституционного суда Беларуси Петр Миклашевич.  

До 1 августа комиссия должна представить Президенту единый кейс необходимых изменений, чтобы далее обсудить обновление Основного закона страны белорусы смогли уже на республиканском референдуме.  

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# Конституция # общество # Александр Лукашенко # Петр Миклашевич # Фотофакт

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