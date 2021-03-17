«Тысячи нуждающихся стоят в очереди с 90-х». С какими вопросами приходят к руководителю Фрунзенского района?

Сергей Шкруднев, глава администрации Фрунзенского района Минска:

Это детские дошкольные учреждения, строительство, волнует получение жилья. У нас в районе 43 тысячи нуждающихся в улучшении жилищных условий, и они стоят на очереди с 90-х годов. Живут уже долгое время, приходят и говорят: сколько нам на этой очереди быть? Постепенно данные вопросы решаются. В том числе актуально благоустройство, наведение порядка. Чтобы мы гордились своим районом или местом, где проживаем, мы должны трудиться вместе. От каждого из нас и всех вместе зависит то, как мы будем жить и как о нас будут отзываться. У нас Год народного единства, поэтому я призываю всех объединиться, в том числе и в вопросах благоустройства, чтобы у нас действительно был город-сад.

«Мы готовы предоставить инвентарь для всех». Когда в Минске начнутся массовые субботники? (читайте здесь).