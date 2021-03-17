Жёлтый уровень опасности из-за снегопада объявлен в Беларуси

Новости Беларуси. 17 марта на отдельных участках дорог Беларуси сохранится гололедица, местами по Минской и Витебской областям – налипание мокрого снега, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Синоптики предупредили о неблагоприятных природных явлениях. На сегодня объявлен желтый уровень опасности. В ближайшие несколько суток погоду по-прежнему будет определять неустойчивая прохладная воздушная масса, поступающая к нам с территории Северной Европы.