«В соседних странах такого нет» – мама шестерых детей рассказала, какую поддержку оказывают в Беларуси

В Беларуси многодетность стала не только социальным трендом, но и брендом, который поддерживает государство. Семейный капитал, больше 1100 рублей на ребенка до трех лет, бесплатное питание в школах, путевки в санатории за счет бюджета… Помощь тем, у кого счастье умножено в разы, – это не просто цифры из отчетов, а постоянно растущая система реальных гарантий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Как поддержка государства и искреннее человеческое участие помогают на деле? В гости к одной из многодетных семей отправились наши корреспонденты.

Пять лет назад семья Бродневых решила сменить адрес и переехать в Дзержинский район из Витебской области. Главной причиной стала необходимость быть ближе к столичному научно-практическому центру: у четвертого ребенка диагностировали порок сердца. Чтобы малыш мог регулярно и без долгих дорог проходить плановые обследования у профильных специалистов, родители выбрали жизнь по соседству. На новом месте главе семейства выделили арендный дом от предприятия – жилье было благоустроенным, но с рождением пятого ребенка в метрах стало тесновато. Решение нашлось быстро – государство предоставило Бродневым просторный двухэтажный коттедж. Теперь в этом большом доме всегда рады добрым гостям.

Недавно в семье Бродневых родился шестой ребенок. К этому радостному событию представители власти вместе с детским фондом подготовили подарки: привезли спортивный инвентарь, комплекты одежды, обучающие игры и сладости. Самым нужным подспорьем стала новая детская кроватка для новорожденного. Кроме того, на кухне установили современный вместительный холодильник – в большой семье без него не обойтись.

Вероника Броднева, многодетная мать:

Эмоции переполняют и детей, и меня. Спасибо огромное. Про нас никогда не забывают. Это очень приятно. Государство поддерживает максимально, я считаю. По сравнению с соседними странами, там такого нет. И то, что до трех лет мы сидим в декрете, это дорогого стоит, чтобы вырастить ребенка, поставить на ноги. Помогают социальные службы, помогают депутаты. В Беларуси с этим нам повезло.

Случай Бродневых – один из тысяч примеров реальной государственной поддержки. Система помощи многодетным в Беларуси продумана до мелочей. Это и семейный капитал, который в 2026 году превысил 35,5 тысячи рублей, и льготные кредиты на жилье, которые полностью погашаются государством при рождении четвертого ребенка. Для мам и пап предусмотрены налоговые льготы, гибкий рабочий график и даже дополнительный оплачиваемый выходной в неделю, чтобы провести его с самыми близкими. А главное, что такая помощь не статична: государство слышит, чего хотят родители, и постоянно адаптирует меры поддержки под нужды семей. Ирина Костевич, председатель Постоянной комиссии по труду и социальным вопросам Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

С 1 марта расширилась инфраструктура уже ясельных групп, и в каждом районном центре уже открыты ясельные группы. И это направление будет развиваться, потому что сегодня идет запрос со стороны семей. Мамы раньше хотят выбегать на работу, зарабатывать денежки, улучшать доход своей семьи. Поэтому государство тоже движется в этом направлении.

Важным звеном в этой цепочке добра стал детский фонд. Его поддержка распространяется не только на многодетные семьи, но и на всех маленьких белорусов, попавших в беду. Организация закупает оборудование для больниц, оплачивает сложнейшие операции и передает гуманитарную помощь тем, кому она нужнее всего. Защита прав ребенка, поддержка детских домов и помощь в адаптации – за прошлый год на эти цели направили более 2 миллионов рублей. В 2026-м поддержку планируют только наращивать, ведь чужих детей не бывает. Людмила Кондрашова, председатель правления Белорусского детского фонда:

За этот год пока на около 450 тысяч белорусских рублей мы уже оказали помощь. Это и многодетным, и детям из домов семейного типа, это детям-инвалидам по приобретению технических средств, это и смеси для особой категории детей. Ну и, конечно, самое большое – это то, что мы подводили уже в этом году итоги акции «Наши дети», благодаря нашим белорусам мы подарили уникальное оборудование для диагностики самых маленьких детей в РНПЦ слуха.