«Двери для вас в Беларуси открыты». Президент принял верительные грамоты послов

Представители 10 государств попросили Александра Лукашенко верить. Такова суть мировой дипломатической традиции – церемонии вручения верительных грамот. Именно такая прошла 10 апреля во Дворце Независимости, ознаменовав начало миссии послов, назначенных для работы в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. География широка и охватывает Африку: от Египта на севере до Танзании на юго-востоке. А еще весь контур Азии: от Палестины до Японии. Но на несколько государств в этом перечне стоит обратить особое внимание. Во-первых, КНДР, где белорусский лидер недавно побывал с первым в истории официальным визитом. Во-вторых, Алжир – а это одна из локаций большой зимней командировки Президента.

Во Дворце Независимости дипломаты из 10 государств мира, Японии и Глобального Юга. В совокупности плеяда послов представляет интересы полумиллиарда жителей нашей планеты. Это рынки, это обмен компетенциями, да и просто межнациональный и межцивилизационный планетарный диалог

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Впереди у вас интересная и нужная работа, от которой во многом будет зависеть, как сложатся отношения ваших стран с Беларусью. И пусть наши государства разделяет большое расстояние, я уверен, что это не будет преградой. Беларусь – страна с богатой самобытной историей. Ее судьбоносные повороты были часто связаны с ключевым положением в самом сердце европейского континента. С одной стороны, это бесспорное преимущество. В то же время, находясь в эпицентре многовекового соперничества Запада и Востока, белорусская земля не раз становилась ареной жестоких сражений. Память об этом передается у нас из поколения в поколение, помогает беречь мир и жить в согласии. Можете рассчитывать на поддержку на всех уровнях. Я приглашаю вас более плотно познакомиться не только с нашей культурой, но и с нашими возможностями. Каждой из ваших стран у нас есть что предложить. Двери для вас в Беларуси открыты. И я желаю вам успешной и плодотворной работы на вашем ответственном посту в Беларуси. Наш Президент и во вступительные речи, и позже каждому послу нашел важные слова. Конечно, с некоторыми дипломатами дружественное приветствие – еще подберем ключи к этим землям.

Вы внимательно посмотрите наши возможности, потом с вами определимся, как двигаться дальше. А с другими самые теплые слова поддержки. Ближний Восток близок Беларуси.

– Наша просьба и нашего Президента для вас просьба, чтобы открыть посольство в нашей Палестине, чтобы ее поддерживать в Беларуси.

– Спасибо. Мы об этом серьезно подумаем. А вообще, справимся мы с этими проблемами.

– Конечно, я знаю.

– Мы же верим.

– Конечно, верим. Спасибо вам большое.

Действительно пока рвутся бомбы, мы принимаем верительные грамоты. Это прекрасная церемония, которая отражает всю внешнеполитическую доктрину Громыко – Рыженкова. Мы стояли у истоков ООН, площадки для мирных решений конфликтов. А сейчас стоим на том же – ищем точки обоюдного интереса и гарантии мира.

Александр Лукашенко:

Мы снова видим, насколько хрупок и уязвим наш мир. Насколько право сильного заменило международное право. Насколько утрачено доверие и возрос конфликтный потенциал. Если в Первой мировой войне принимали участие 38 государств, то во Второй мировой войне около 60. В текущие конфликты уже вовлечено порядка 90 стран, без малого половина всех государств мира, в том числе и крупные ядерные державы (подробнее).

Александр Лукашенко готов к рукопожатию с коллегами, но обычно ближе всех для нас дальние страны. Не конкурируем, но сотрудничаем. Там к европейцам присматриваются с недоверием. Шрамы от эпохи колониализма нескоро зарастут на теле Африки и Азии. А вот белорусам открывают свои сердца и жители Зимбабве, и граждане Мьянмы. А сегодня Ганна и Танзания, Бангладеш и самое замкнутое – КНДР. Александр Лукашенко:

Не скрою, мы уделяем Африке, как вы знаете, особое внимание и целенаправленно наращиваем интенсивность сотрудничества с этим континентом будущего. Естественно, в интересах африканских народов. Главным локомотивом мировой экономики сегодня является Азия, которая обеспечивает около 60 % роста глобального валового внутреннего продукта. Бангладеш – наш давний партнер в этом регионе. Большой опыт двустороннего торгово-экономического сотрудничества должен стать отправной точкой для новых взаимовыгодных проектов. Готовы делиться передовыми технологиями в сельском хозяйстве, сферах защиты водных ресурсов, переработки отходов и по другим интересным для вас направлениям.

В ходе моего недавнего визита в Пхеньян мы открыли принципиально новый этап в отношениях с Корейской Народно-Демократической Республикой. Можете быть уверены, что вы приехали к настоящим друзьям, которые вас никогда не подведут. Мы готовы развивать взаимовыгодное сотрудничество в интересах наших народов и твердо намерены реализовать достигнутые на высшем уровне договоренности. С размахом Пхеньян встречал белорусского лидера. Именно по приглашению Ким Чен Ына, да еще сразу после его перевыборов, исторический визит был весьма наполнен договоренностями. Дорожная карта, 9 ведомственных соглашений. Будем продолжать диалог.