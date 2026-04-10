Как работает гипноз при лечении фобий – рассказала тренер по НЛП

У гипнотерапии древние корни. Еще в античных цивилизациях жрецы и шаманы погружали людей в состояние похожее на транс, пытаясь избавить их от страхов и навязчивых состояний. Долгое время этот метод был окутан тайной. Его считали магией и колдовством. В XXI веке гипноз вызывает жаркие споры в научных кругах. Тем не менее гипнотерапия успешно применяется в лечении фобий, тревожных расстройств и даже хронических болей, рассказали в программе «В поисках истины» на СТВ.
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