Как работает гипноз при лечении фобий – рассказала тренер по НЛП

У гипнотерапии древние корни. Еще в античных цивилизациях жрецы и шаманы погружали людей в состояние похожее на транс, пытаясь избавить их от страхов и навязчивых состояний. Долгое время этот метод был окутан тайной. Его считали магией и колдовством. В XXI веке гипноз вызывает жаркие споры в научных кругах. Тем не менее гипнотерапия успешно применяется в лечении фобий, тревожных расстройств и даже хронических болей, рассказали в программе «В поисках истины» на СТВ.

Анжела Грущенкова, тренер по нейролингвистическому программированию:

В трансовом состоянии, с использованием технологий эриксоновского гипноза, специалист проводит человека по линии времени. Погружает его в состояние в раннем детстве. Человек с помощью специалиста находит ресурсы, которых ему не хватило тогда – смелости, уверенности, защиты взрослого человека. Это мы все можем смоделировать и додать человеку в моменте. Он получает это и уже перепроживает все свое прошлое с точки зрения имения или наличия этого ресурса.