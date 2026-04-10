Рачков встретился с послом Монголии, который завершает дипмиссию в Беларуси

У Минска и Улан-Батора есть все дипломатические основания для перезагрузки и интенсификации отношений. Накануне Президент назначил посла Беларуси в Монголии. Теперь интересы нашей страны здесь будет представлять Михаил Орда. А сегодня с послом Монголии в Беларуси, который завершает дипломатическую миссию в нашей стране, провели встречу в Палате представителей, подчеркнув, что отношения между государствами имеют хорошие перспективы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Беларусь и Монголию связывают более трех десятилетий плодотворного сотрудничества. Юридическая основа взаимодействия – более 4 десятков соглашений, включая договор о дружбе и сотрудничестве. Импульсом для расширения политического диалога, безусловно, стал визит белорусского лидера в Монголию в июне 2024-го. Именно этот момент стал импульсом к росту по всем направлениям: от взаимной торговли до сельского хозяйства и промышленности. Отметим, в Монголии популярны наша карьерная техника, фармацевтические препараты и продовольствие. В планах – создание сборочного производства белорусских тракторов.

Сергей Рачков, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Уезжающий посол, конечно, уделял внимание абсолютно всем аспектам. И здесь нельзя переоценить его вклад в развитие политических отношений, потому что подготовить визит на высшем уровне – это в том числе одна из заслуг посла Монголии. Ну, я думаю, что он оставляет хороший задел для последующего посла.

Развитию отношений способствует и межпарламентское взаимодействие. В законодательных органах двух стран созданы группы дружбы, которые на регулярной основе обсуждают актуальную повестку. Действует и дорожная карта совместного движения Минска и Улан-Батора. В ближайшее время запланированы обмены визитами парламентских делегаций.