Главный санврач Минска: не можем рекомендовать всему населению Московского и Фрунзенского районов пить воду из-под крана

Новости Беларуси. О ситуации с качеством воды в Московском и Фрунзенском районах Минска. Ликвидацией последствий происшествия в круглосуточном режиме занимаются все городские службы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. О ситуации с качеством воды в Московском и Фрунзенском районах Минска. Ликвидацией последствий происшествия в круглосуточном режиме занимаются все городские службы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Подключены МЧС, Вооруженные силы, помощь оказывают общественные организации и объединения. За сутки исследовано более 200 проб воды. Нестандартные результаты регистрированы, в частности, по таким показателям, как запах и окисляемость. Ситуацию 26 июня прокомментировал замглавы Администрации Президента Дмитрий Крутой.
Дмитрий Крутой, заместитель главы Администрации Президента Беларуси:
С первых минут на личном контроле все вопросы были у Президента. Вы знаете, что выстроена система, когда каждый день Президенту кладут сводку абсолютно обо всех происшествиях в нашей стране. Естественно, этот случай был взят на особый контроль, Президент лично распоряжался соответствующим органам о нужных поручениях.
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Многих интересует причина происшествия. Проверяются все версии, но наиболее вероятную буквально несколько часов назад озвучили в столичной мэрии.
Александр Дорохович, заместитель председателя Мингорисполкома:
Вероятнее всего, причина в водоводе № 3, на котором выполнялись ремонтные работы. Протяженность водовода порядка 23 километров. Ремонтные работы выполнялись на участке протяженностью 100 метров. Сегодня этот водовод отключен. Снабжение города Минска происходит из водовода № 1, № 2 , на которых никакие аварийные ремонтные работы не выполнялись.
Мониторингом ситуации в режиме реального времени занимается городской центр гигиены и эпидемиологии. На данный момент состояние воды во многом соответствует норме, однако пока все еще следует проявлять осторожность.
Нелли Гиндюк, главный врач Минского городского центра гигиены и эпидемиологии:
Значительная часть территории Московского, Фрунзенского районов нашего города по пробам, которые были отобраны, промониторированы территории, соответствуют требованиям по органолептическим показателям. И все исследованные пробы воды безопасны в эпидемиологическом отношении, поскольку в них не выявлены патогенные микроорганизмы или вирусы. Выявлены отдельные пробы, в которых имеет место превышение по показателю хлороформ и перманганатной окисляемости. Поэтому на данный момент, исходя из результатов лабораторных исследований, мы не можем рекомендовать всему населению Московского и Фрунзенского районов использовать воду из-под крана для питья.
Напомним, проблема загрязнения воды затронула более 2000 столичных домов – это свыше 700 тысяч человек. Работы по ликвидации последствий происшествия продолжаются. По-прежнему будут работать и телефоны горячих линий в администрациях районов и коммунальных службах города. Ситуация на личном контроле Президента. Прокуратура проводит проверку.