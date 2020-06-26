Главный санврач Минска: не можем рекомендовать всему населению Московского и Фрунзенского районов пить воду из-под крана

Новости Беларуси. О ситуации с качеством воды в Московском и Фрунзенском районах Минска. Ликвидацией последствий происшествия в круглосуточном режиме занимаются все городские службы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Подключены МЧС, Вооруженные силы, помощь оказывают общественные организации и объединения. За сутки исследовано более 200 проб воды. Нестандартные результаты регистрированы, в частности, по таким показателям, как запах и окисляемость. Ситуацию 26 июня прокомментировал замглавы Администрации Президента Дмитрий Крутой.

Дмитрий Крутой, заместитель главы Администрации Президента Беларуси:

С первых минут на личном контроле все вопросы были у Президента. Вы знаете, что выстроена система, когда каждый день Президенту кладут сводку абсолютно обо всех происшествиях в нашей стране. Естественно, этот случай был взят на особый контроль, Президент лично распоряжался соответствующим органам о нужных поручениях.

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Многих интересует причина происшествия. Проверяются все версии, но наиболее вероятную буквально несколько часов назад озвучили в столичной мэрии.