В Слуцке провели патриотическую акцию. Со школьниками встретились ветераны, депутаты и историки

Новости Беларуси. Память поколений. Патриотическую акцию провели в Слуцке, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Со школьниками встретились ветераны, депутаты и историки.

Карательные операции фашистов, концлагеря, сожженные деревни – про последствия Великой Отечественной войны молодому поколению рассказали на примерах истории малой родины. Так, с 1941-го по 1944-й в Слуцком районе вместе с жителями каратели уничтожили 36 деревень – 12 не восстановлены и сейчас.

На встрече также представили и новую книгу-альбом «Слутчина помнит!» В ней собрана информация обо всех событиях войны.

Станислав Сосновский, ученик школы № 10 г. Слуцка:

Рассказывали о страданиях, которые перенес наш народ в то время. Помнить о своих предках всегда полезно.