Прямой эфир

В Слуцке провели патриотическую акцию. Со школьниками встретились ветераны, депутаты и историки

15 декабря 2020 14:27
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Память поколений. Патриотическую акцию провели в Слуцке, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Со школьниками встретились ветераны, депутаты и историки.

В Слуцке провели патриотическую акцию. Со школьниками встретились ветераны, депутаты и историки-1

Карательные операции фашистов, концлагеря, сожженные деревни – про последствия Великой Отечественной войны молодому поколению рассказали на примерах истории малой родины. Так, с 1941-го по 1944-й в Слуцком районе вместе с жителями каратели уничтожили 36 деревень – 12 не восстановлены и сейчас.

В Слуцке провели патриотическую акцию. Со школьниками встретились ветераны, депутаты и историки-4

На встрече также представили и новую книгу-альбом «Слутчина помнит!» В ней собрана информация обо всех событиях войны.

В Слуцке провели патриотическую акцию. Со школьниками встретились ветераны, депутаты и историки-7

Станислав Сосновский, ученик школы № 10 г. Слуцка:
Рассказывали о страданиях, которые перенес наш народ в то время. Помнить о своих предках всегда полезно.

В Слуцке провели патриотическую акцию. Со школьниками встретились ветераны, депутаты и историки-10

Валентина Ражанец, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Я думаю, что в сердцах у ребят остался тот огонь памяти, к которому они будут прикасаться очень бережно и трепетно хранить, и приумножать славу старших поколений.

В Слуцке провели патриотическую акцию. Со школьниками встретились ветераны, депутаты и историки-13

В конце встречи участники почтили память всех погибших. Учащиеся возложили цветы к памятнику воинам-освободителям, провели минуту молчания. 17 декабря акцию памяти встретит Копыль.

Читайте также:

«У меня ужас от того, сколько крови было пролито». В Красном Береге прошёл молодёжный митинг-реквием

«Впереди серьёзная такая целенаправленная работа». Как в Беларуси и России сохраняют память о героях войны?

«Очень напряжённый, эмоциональный». Школьники Минска поделились впечатлениями от просмотра документального фильма

# Великая Отечественная война # общество # Станислав Сосновский # Валентина Ражанец # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Обычная для тебя вещь для кого-то является бесценным подарком». Как волонтёры готовят подарки для детей?
15 декабря 2020 14:27

«Обычная для тебя вещь для кого-то является бесценным подарком». Как волонтёры готовят подарки для детей?

Александр Лукашенко: я очень рад, что наши учёные замахнулись на производство собственной вакцины от коронавируса
15 декабря 2020 13:49

Александр Лукашенко: я очень рад, что наши учёные замахнулись на производство собственной вакцины от коронавируса

Когда заработают первые ёлочные базары в Минской области?
15 декабря 2020 13:46

Когда заработают первые ёлочные базары в Минской области?