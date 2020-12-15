В Слуцке провели патриотическую акцию. Со школьниками встретились ветераны, депутаты и историки

Новости Беларуси. Память поколений. Патриотическую акцию провели в Слуцке, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Со школьниками встретились ветераны, депутаты и историки.
Новости Беларуси. Память поколений. Патриотическую акцию провели в Слуцке, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Со школьниками встретились ветераны, депутаты и историки.
Карательные операции фашистов, концлагеря, сожженные деревни – про последствия Великой Отечественной войны молодому поколению рассказали на примерах истории малой родины. Так, с 1941-го по 1944-й в Слуцком районе вместе с жителями каратели уничтожили 36 деревень – 12 не восстановлены и сейчас.
На встрече также представили и новую книгу-альбом «Слутчина помнит!» В ней собрана информация обо всех событиях войны.
Станислав Сосновский, ученик школы № 10 г. Слуцка:
Рассказывали о страданиях, которые перенес наш народ в то время. Помнить о своих предках всегда полезно.
Валентина Ражанец, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Я думаю, что в сердцах у ребят остался тот огонь памяти, к которому они будут прикасаться очень бережно и трепетно хранить, и приумножать славу старших поколений.
В конце встречи участники почтили память всех погибших. Учащиеся возложили цветы к памятнику воинам-освободителям, провели минуту молчания. 17 декабря акцию памяти встретит Копыль.
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