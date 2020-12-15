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«Обычная для тебя вещь для кого-то является бесценным подарком». Как волонтёры готовят подарки для детей?

15 декабря 2020 14:27
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Новости Беларуси. Волонтеры БРСМ Смолевичского района накануне новогодних праздников отправят десятки подарков мальчикам и девочкам, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

«Обычная для тебя вещь для кого-то является бесценным подарком». Как волонтёры готовят подарки для детей?-1

Так, в Озерицкослободской школе собрали канцелярские и спорттовары, книжки-раскраски. Все подарки по-новогоднему оформят и отправят в детские социальные учреждения района. Разработали школьники и благотворительные мероприятия. Кстати, в сборе подарков стремились поучаствовать все ученики школы.

«Обычная для тебя вещь для кого-то является бесценным подарком». Как волонтёры готовят подарки для детей?-4

Анастасия Грищенко, ученица Озерицкослободской средней школы:
Мы каждый год принимаем активное участие в этой акции, собираем и покупаем подарки. Позитивное настроение, радость переполняют. Мы еще будем готовиться, упаковывать подарки.

«Обычная для тебя вещь для кого-то является бесценным подарком». Как волонтёры готовят подарки для детей?-7

Алексей Белоусов, ученик Озерицкослободской средней школы:
А перед Новым годом и Рождеством мы всегда стараемся приехать лично, чтобы поздравить ребят. Всегда приятно видеть радость и улыбки на лицах детей.

«Обычная для тебя вещь для кого-то является бесценным подарком». Как волонтёры готовят подарки для детей?-10

В Марьиной Горке подхватили акцию «Чудеса на Рождество». В местном книжном магазине волонтеры установили елку желаний. Украшена она не только новогодними игрушками, но и письмами Деду Морозу. Выступить в роли волшебника сможет каждый.

«Обычная для тебя вещь для кого-то является бесценным подарком». Как волонтёры готовят подарки для детей?-13

Ольга Менякина, заведующая магазином:
В нашем магазине уже не первый год происходят такие акции. Все стараются порадовать детей, помочь детям, которые нуждаются в этих подарках именно, у которых нет возможности купить самим подарочек.

«Обычная для тебя вещь для кого-то является бесценным подарком». Как волонтёры готовят подарки для детей?-16

Юлия Теребило, волонтер:
Мы установили ящик, в который каждый может положить то, что написал нам ребенок. И все полученное от людей мы будем передавать. Такой акцией мы хотим внедрить новому поколению желание и чувство воспитания в себе доброты, поддержки, чувство альтруизма и милосердия. Делая добро другим, ты радуешься за этого человека, потому обычная для тебя вещь для кого-то является бесценным подарком.

«Обычная для тебя вещь для кого-то является бесценным подарком». Как волонтёры готовят подарки для детей?-19

Накануне праздников собранные подарки отправят в детский социальный приют в Дубровке, а также воспитанникам Пуховичского районного центра коррекционно-развивающего обучения и реабилитации. Кстати, боксы для подарков волонтеры планируют установить во всех учреждениях образования района.

# Новый год # общество # Анастасия Грищенко # Алексей Белоусов # Ольга Менякина # Юлия Теребило # Фотофакт

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