«Обычная для тебя вещь для кого-то является бесценным подарком». Как волонтёры готовят подарки для детей?

Новости Беларуси. Волонтеры БРСМ Смолевичского района накануне новогодних праздников отправят десятки подарков мальчикам и девочкам, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Так, в Озерицкослободской школе собрали канцелярские и спорттовары, книжки-раскраски. Все подарки по-новогоднему оформят и отправят в детские социальные учреждения района. Разработали школьники и благотворительные мероприятия. Кстати, в сборе подарков стремились поучаствовать все ученики школы.

Анастасия Грищенко, ученица Озерицкослободской средней школы:

Мы каждый год принимаем активное участие в этой акции, собираем и покупаем подарки. Позитивное настроение, радость переполняют. Мы еще будем готовиться, упаковывать подарки.

Алексей Белоусов, ученик Озерицкослободской средней школы:

А перед Новым годом и Рождеством мы всегда стараемся приехать лично, чтобы поздравить ребят. Всегда приятно видеть радость и улыбки на лицах детей.

В Марьиной Горке подхватили акцию «Чудеса на Рождество». В местном книжном магазине волонтеры установили елку желаний. Украшена она не только новогодними игрушками, но и письмами Деду Морозу. Выступить в роли волшебника сможет каждый.

Ольга Менякина, заведующая магазином:

В нашем магазине уже не первый год происходят такие акции. Все стараются порадовать детей, помочь детям, которые нуждаются в этих подарках именно, у которых нет возможности купить самим подарочек.

Юлия Теребило, волонтер:

Мы установили ящик, в который каждый может положить то, что написал нам ребенок. И все полученное от людей мы будем передавать. Такой акцией мы хотим внедрить новому поколению желание и чувство воспитания в себе доброты, поддержки, чувство альтруизма и милосердия. Делая добро другим, ты радуешься за этого человека, потому обычная для тебя вещь для кого-то является бесценным подарком.