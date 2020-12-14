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«У меня ужас от того, сколько крови было пролито». В Красном Береге прошёл молодёжный митинг-реквием

14 декабря 2020 19:38
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Новости Беларуси. В память жертв коричневой чумы 14 декабря зажгли свечи на мемориальном комплексе в Красном Береге, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Молодежный митинг-реквием прошел в рамках патриотического проекта «Память сердца», который 13 декабря стартовал в Дятловском районе.

«У меня ужас от того, сколько крови было пролито». В Красном Береге прошёл молодёжный митинг-реквием-1

Как молодежь Гомельской области приняла эстафету памяти, знает Александр Добриян.

«У меня ужас от того, сколько крови было пролито». В Красном Береге прошёл молодёжный митинг-реквием-4

Вы видите, что мы живем в очень непростое время. Что, к огромному сожалению, в мире зачастую активизируются силы, которые не приведут, наверное, мир ни к какому созиданию, а наоборот, к разрушению.

«У меня ужас от того, сколько крови было пролито». В Красном Береге прошёл молодёжный митинг-реквием-7

Непростое время – самое время говорить о главном. Диалог поколений о сохранении исторической памяти. Будущий агроном Оксана Руденкова говорит, это разговор на одном дыхании и понятных всем образах.

«У меня ужас от того, сколько крови было пролито». В Красном Береге прошёл молодёжный митинг-реквием-10

Оксана Руденкова, учащаяся Краснобережского аграрного колледжа:
У нас есть прабабушка Евгения Марковна, ей сейчас 96 лет. Она была узница фашистских захватчиков, концлагерей. Рассказывала жуткие очень истории, как немцы поступали с детьми.

«У меня ужас от того, сколько крови было пролито». В Красном Береге прошёл молодёжный митинг-реквием-13

Эти молодые люди учатся в стенах, где в годы войны располагался немецкий госпиталь, а за забором – концлагерь для самых маленьких.

«У меня ужас от того, сколько крови было пролито». В Красном Береге прошёл молодёжный митинг-реквием-16

Александр Добриян, корреспондент:
Уникальный мемориальный комплекс в Красном Береге создан в начале XXI века в память о 13 миллионах детей, ставших жертвами войны, развязанной нацистами. Это память об украденном детстве. Укор всем взрослым, допустившим нечеловеческие страдания самых беззащитных.

«У меня ужас от того, сколько крови было пролито». В Красном Береге прошёл молодёжный митинг-реквием-19

Всего за две недели существования здесь концлагеря из Красного Берега на нацистские «фабрики крови» были отправлены почти две тысячи маленьких белорусов. Превратить детей в доноров для солдат вермахта – одно из самых бесчеловечных преступлений в истории. Преступление, память о котором не должна быть забыта никогда.

«У меня ужас от того, сколько крови было пролито». В Красном Береге прошёл молодёжный митинг-реквием-22

Сабрина Жебит, учащаяся Краснобережского аграрного колледжа:
Конечно, у меня ужас от того, сколько крови было пролито на наших землях, конкретно в Красном Береге. Мы сейчас на мемориале, который посвящен деткам, которых убивали немцы. Когда мне рассказывают, у меня ужас.

«У меня ужас от того, сколько крови было пролито». В Красном Береге прошёл молодёжный митинг-реквием-25

Лампады в эти дни горят по всей стране как дань памяти и обещание молодого поколения в будущем уберечь Беларусь от ужасов войны.

«У меня ужас от того, сколько крови было пролито». В Красном Береге прошёл молодёжный митинг-реквием-28

Елена Холупова, первый секреталь Жлобинскоко районного комитета БРСМ:
Такие акции помогают нашей молодежи расставить все точки над i. Раскрыть те негативные явления, которые происходят сейчас в Беларуси.

«У меня ужас от того, сколько крови было пролито». В Красном Береге прошёл молодёжный митинг-реквием-31

До конца декабря проект «Память сердца» охватит всю страну. На такой символичной ноте закончится год 75-летия Великой Победы. Вклад молодого поколения в сохранение исторической памяти – гарантия преемственности поколений и защита от посягательств на сам национальный код белорусов.

«У меня ужас от того, сколько крови было пролито». В Красном Береге прошёл молодёжный митинг-реквием-34

Финальный митинг-реквием состоится 24 декабря на площади Победы в Минске.

# Великая Отечественная война # общество # Александр Добриян # Фотофакт

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