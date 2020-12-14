«У меня ужас от того, сколько крови было пролито». В Красном Береге прошёл молодёжный митинг-реквием

Новости Беларуси. В память жертв коричневой чумы 14 декабря зажгли свечи на мемориальном комплексе в Красном Береге, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Молодежный митинг-реквием прошел в рамках патриотического проекта «Память сердца», который 13 декабря стартовал в Дятловском районе.

Как молодежь Гомельской области приняла эстафету памяти, знает Александр Добриян.

Вы видите, что мы живем в очень непростое время. Что, к огромному сожалению, в мире зачастую активизируются силы, которые не приведут, наверное, мир ни к какому созиданию, а наоборот, к разрушению.

Непростое время – самое время говорить о главном. Диалог поколений о сохранении исторической памяти. Будущий агроном Оксана Руденкова говорит, это разговор на одном дыхании и понятных всем образах.

Оксана Руденкова, учащаяся Краснобережского аграрного колледжа:

У нас есть прабабушка Евгения Марковна, ей сейчас 96 лет. Она была узница фашистских захватчиков, концлагерей. Рассказывала жуткие очень истории, как немцы поступали с детьми.

Эти молодые люди учатся в стенах, где в годы войны располагался немецкий госпиталь, а за забором – концлагерь для самых маленьких.

Александр Добриян, корреспондент:

Уникальный мемориальный комплекс в Красном Береге создан в начале XXI века в память о 13 миллионах детей, ставших жертвами войны, развязанной нацистами. Это память об украденном детстве. Укор всем взрослым, допустившим нечеловеческие страдания самых беззащитных.

Всего за две недели существования здесь концлагеря из Красного Берега на нацистские «фабрики крови» были отправлены почти две тысячи маленьких белорусов. Превратить детей в доноров для солдат вермахта – одно из самых бесчеловечных преступлений в истории. Преступление, память о котором не должна быть забыта никогда.

Сабрина Жебит, учащаяся Краснобережского аграрного колледжа:

Конечно, у меня ужас от того, сколько крови было пролито на наших землях, конкретно в Красном Береге. Мы сейчас на мемориале, который посвящен деткам, которых убивали немцы. Когда мне рассказывают, у меня ужас.

Лампады в эти дни горят по всей стране как дань памяти и обещание молодого поколения в будущем уберечь Беларусь от ужасов войны.

Елена Холупова, первый секреталь Жлобинскоко районного комитета БРСМ:

Такие акции помогают нашей молодежи расставить все точки над i. Раскрыть те негативные явления, которые происходят сейчас в Беларуси.

До конца декабря проект «Память сердца» охватит всю страну. На такой символичной ноте закончится год 75-летия Великой Победы. Вклад молодого поколения в сохранение исторической памяти – гарантия преемственности поколений и защита от посягательств на сам национальный код белорусов.