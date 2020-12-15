Когда заработают первые ёлочные базары в Минской области?

Новости Беларуси. В Минской области елочные ярмарки пройдут с 21 по 31 декабря. Только в Столбцовском районе планируют реализовать более тысячи новогодних красавиц, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Уже выбраны торговые площади. В районе будет организовано 9 пунктов продажи. Они разместятся возле административных зданий и в лесничествах. Можно будет приобрести елки, сосны, а также новогодние букеты, рождественские венки и деревья в кадке.

Степан Явид, главный лесничий Столбцовского лесхоза:

Заготовку новогодних деревьев обычно проводим на созданных плантациях новогодних елей. В 2019 году было запланировано реализовать 1000 новогодних деревьев, где-то было реализовано порядка 1100-1150. А в этом году, глядя на потребителя, на то, что все пользуется спросом, все хотят сохранять традиции новогодние, планируем реализовать около 1 200 деревьев и выше.