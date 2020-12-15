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Когда заработают первые ёлочные базары в Минской области?

15 декабря 2020 13:46
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Новости Беларуси. В Минской области елочные ярмарки пройдут с 21 по 31 декабря. Только в Столбцовском районе планируют реализовать более тысячи новогодних красавиц, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Когда заработают первые ёлочные базары в Минской области?-1

Уже выбраны торговые площади. В районе будет организовано 9 пунктов продажи. Они разместятся возле административных зданий и в лесничествах. Можно будет приобрести елки, сосны, а также новогодние букеты, рождественские венки и деревья в кадке.

Когда заработают первые ёлочные базары в Минской области?-4

Степан Явид, главный лесничий Столбцовского лесхоза:
Заготовку новогодних деревьев обычно проводим на созданных плантациях новогодних елей. В 2019 году было запланировано реализовать 1000 новогодних деревьев, где-то было реализовано порядка 1100-1150. А в этом году, глядя на потребителя, на то, что все пользуется спросом, все хотят сохранять традиции новогодние, планируем реализовать около 1 200 деревьев и выше.

Когда заработают первые ёлочные базары в Минской области?-7

Стоимость лесной красавицы – от 13 рублей. А вот самостоятельная вырубка грозит штрафом до 1 400 рублей. Сейчас усилен контроль, в ход идут в том числе фото- и видеоловушки.

# Новый год # общество # Степан Явид # Фотофакт

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