Аграрии Минской области намолотили 1 млн тонн зерна с учетом рапса

Аграрии Минской области преодолели знаковый рубеж в миллион тонн намолота зерна с учетом рапса. Уборочная в регионе приближается к экватору. Пройдено 46 % площадей, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Темпы работ превышают прошлогодние в два раза. На полях Вилейского района прошла символическая церемония чествования хлеборобов. Минская область – лидер жатвы в стране как по намолоту, так и по урожайности зерновых – 48 центнеров с гектара. Особо порадовал в 2026 году озимый рапс. Его намолот превысил 320 тысяч тонн, а урожайность составила 38 центнеров с гектара.

Алексей Кушнаренко, председатель Миноблисполкома:

Ежегодно обновляемся. Мы в этом году приобрели свыше 100 зерноуборочных комбайнов. Безусловно, нам это позволяет держать высокий темп жатвы в этих порой непростых погодных условиях. И вот та урожайность, которую мы получили по рапсу, – это результат многолетнего труда, исследования, проб и ошибок наших аграриев. В результате мы получили при 82 % убранных площадей, а нам предстоит в этом году убрать 102 тысячи гектаров рапса, уже валовый сбор рапса выше, чем был за весь прошлый год.

На полях региона свыше 220 экипажей преодолели тысячный рубеж по намолоту зерна. В их числе и механизаторы хозяйства «Новая Вилия».