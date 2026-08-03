Юрий Караев доложил Президенту, как Гродно справляется с последствиями стихии

Александр Лукашенко заслушал доклад председателя Гродненского облисполкома Юрия Караева. Главу государства интересовало, как в регионе справляются с ликвидацией последствий стихии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Аварийные службы, МЧС, энергетики сработали максимально оперативно. Отдельно Юрий Караев доложил о ситуации в пострадавших от урагана Щучинском и Вороновском районах, где повреждены посевы кукурузы и рапса. Юрий Караев заверил Президента в том, что облисполком окажет помощь всем пострадавшим хозяйствам.

Непогода обнажила ряд проблемных вопросов в городском коммунальном хозяйстве. Бурные потоки воды мгновенно смывали ветки и листья, из-за чего ливневая канализация не справлялась с колоссальной нагрузкой.

Юрий Караев, председатель Гродненского областного исполнительного комитета:

Примерно на 4 тысячах гектаров пострадал урожай. Это рапс, кукуруза. Уже предварительно подсчитали последствия. Рапс – культура страховая, он застрахован. По остальным мы им поможем. Конечно же, облисполком подставит плечо.

Также в ходе доклада обсудили вопросы уборочной кампании и привлечение недобросовестных аграриев к несению срочной военной службы. Затронули также и тему растущего туристического потенциала Гродненской области. Речь шла и о реконструкции территории городского поселка Мир в связи с предстоящим 500-летием одной из главных достопримечательностей Гродненской области – Мирского замка.