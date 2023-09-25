«За две недели накачать рейтинг». Политолог объяснил, зачем Варшава разыгрывает сцену с мигрантами

Новости Беларуси. Из точек соприкосновения – только географические. Какую политику добрососедства проповедуют западные соседи? Почему белорусская повестка ложится в основу предвыборной гонки в Польше? Что на самом деле скрывается за миграционными упреками и где границы благоразумия? Ответы на эти и другие острые вопросы в ток-шоу « По существу ». В студию приглашены в том числе бежавшие от преследования граждане так называемой демократической Европы.

Кирилл Казаков, СТВ:

Сейчас карта миграционная разыгрывается по полной катушке. Ведь войска же польские подошли к границе с одной самой главной целью – защитить в том числе от мигрантов.

Петр Петровский, политолог:

Я бы по-другому сказал. Имеется же противоречие между Брюсселем и Варшавой. Этот визовый скандал, когда оказалось, что польское Министерство иностранных дел выдало самое большое количество виз из всех стран ЕС гражданам Азии и Африки.

Кирилл Казаков:

Германия сегодня официально сказала, что если этот скандал будет разгораться и будут действительно доказаны факты, то Германия может ввести пограничный контроль с Польшей.