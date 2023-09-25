«За две недели накачать рейтинг». Политолог объяснил, зачем Варшава разыгрывает сцену с мигрантами

Новости Беларуси. Из точек соприкосновения – только географические. Какую политику добрососедства проповедуют западные соседи? Почему белорусская повестка ложится в основу предвыборной гонки в Польше? Что на самом деле скрывается за миграционными упреками и где границы благоразумия? Ответы на эти и другие острые вопросы в ток-шоу «По существу». В студию приглашены в том числе бежавшие от преследования граждане так называемой демократической Европы.
Кирилл Казаков, СТВ:
Сейчас карта миграционная разыгрывается по полной катушке. Ведь войска же польские подошли к границе с одной самой главной целью – защитить в том числе от мигрантов.
Петр Петровский, политолог:
Я бы по-другому сказал. Имеется же противоречие между Брюсселем и Варшавой. Этот визовый скандал, когда оказалось, что польское Министерство иностранных дел выдало самое большое количество виз из всех стран ЕС гражданам Азии и Африки.
Кирилл Казаков:
Германия сегодня официально сказала, что если этот скандал будет разгораться и будут действительно доказаны факты, то Германия может ввести пограничный контроль с Польшей.
Петр Петровский:
Она уже выборочный паспортный контроль, как минимум, ввела на границе с Польшей. Но слив этой информации произошел из СМИ Франции и Германии. То есть этого брюссельского лобби. Почему он произошел? Потому что поляки не хотели выполнять те самые функции, которые на них накладывал Европейский союз. И сейчас они в этой стезе эти фейки повыбрасывали, фотографии 2021 года, якобы они ведут борьбу с мигрантами. Это чтобы перетянуть стрелки, политтехнологический ход перед выборами. Объясню почему. Рейтинг «ПиС» они накачали через создание образа врага и страха в отношении Беларуси и России с 30 % в конце мая до 40 % в конце августа. Визовый скандал обвалил рейтинг «ПиС» до 32 %. Вот те показатели, которые у них есть. И что у них стоит – за две недели накачать рейтинг, чтобы сохранить однопартийное правительство.
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