Арина Соболенко остается на вершине рейтинга WTA

Женская теннисная ассоциация обновила рейтинг. Арина Соболенко осталась на его вершине. Ближайшую преследовательницу Елену Рыбакину из Казахстана она опережает почти на 500 пунктов, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Тройку лучших замыкает американка Джессика Пегула.

Первая ракетка планеты узнала дебютную оппонентку по тысячнику в Торонто. Ей будет японка Моюка Учижима. Азиатка располагается во второй сотне. Что до других наших девушек, то Александра Саснович потеряла три места и стала 136-й, Ирина Шиманович – 205-я.