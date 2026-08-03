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Арина Соболенко остается на вершине рейтинга WTA

03 августа 2026 14:35
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Женская теннисная ассоциация обновила рейтинг. Арина Соболенко осталась на его вершине. Ближайшую преследовательницу Елену Рыбакину из Казахстана она опережает почти на 500 пунктов, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Тройку лучших замыкает американка Джессика Пегула. 

Первая ракетка планеты узнала дебютную оппонентку по тысячнику в Торонто. Ей будет японка Моюка Учижима. Азиатка располагается во второй сотне. Что до других наших девушек, то Александра Саснович потеряла три места и стала 136-й, Ирина Шиманович – 205-я.

# Теннис

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