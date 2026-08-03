В погоне за политическими очками в Риге забыли о людях – МИД о закрытии Латвией границы с Беларусью

Ссылки на технический сбой на латвийском пункте пропуска выглядят неубедительно. Министерство иностранных дел выступило с официальным заявлением в связи с закрытием Латвией границы с Беларусью, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Ссылки на технический сбой на латвийском пункте пропуска выглядят неубедительно. Министерство иностранных дел выступило с официальным заявлением в связи с закрытием Латвией границы с Беларусью, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Руслан Варанков, пресс-секретарь МИД Беларуси:
Ссылки на технический сбой на латвийском пункте пропуска «Патерниеки» выглядят откровенно неубедительно, особенно на фоне признаний самих водителей о том, что им было рекомендовано развернуться в исполнении письменного указания министра внутренних дел Латвии господина Домбрава.
Очевидно, что за мнимой поломкой кроется очередное звено в цепи инструментализации темы границ. Тот факт, что решение о фактическом закрытии в срочном порядке принимал лично глава МВД Янис Домбрава – лидер одной из политических сил – не оставляет сомнений в предвыборной природе этого циничного шага накануне назначенных на 3 октября выборов в Сейм Латвии. В этой же логике находятся и недавние призывы того же министра к латвийским гражданам отказаться от поездок в Беларусь. И это на фоне существенного интереса латышей к поездкам в нашу страну.
Больше всего поражает то, что в погоне за политическими очками в Риге в очередной раз забыли о людях. Никто не удосужился заблаговременно уведомить граждан, сделав их разменной монетой в политической игре. Ситуация зеркально копирует бесцеремонную практику литовских властей образца конца 2025 года, когда граница также закрывалась без предварительного предупреждения под надуманным предлогом.
Подобные безответственные действия наносят ощутимый урон международной торговле, подрывая транзитные маршруты между Европейским союзом и Китаем, а также странами Средней Азии, и бьют по экономическим интересам самой Латвии. В этой связи внешнеполитическое ведомство Беларуси посоветовало латвийским компетентным органам провести собственное расследование и выяснить, где действительно произошел сбой – в информационных системах или в политической ангажированности их руководства.
В МИД заявили, что расценивают произошедшее как очередное попрание тех самых «европейских ценностей», о которых так любят говорить в балтийских государствах. В связи с недружественным шагом белорусская сторона оставляет за собой право предпринять ответные действия в отношении Латвии, в том числе несимметричного характера, для защиты национальных интересов и граждан Беларуси. Вся полнота ответственности за последствия подобных решений ложится на официальную Ригу.