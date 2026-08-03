Прямой эфир

В погоне за политическими очками в Риге забыли о людях – МИД о закрытии Латвией границы с Беларусью

03 августа 2026 13:56
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Ссылки на технический сбой на латвийском пункте пропуска выглядят неубедительно. Министерство иностранных дел выступило с официальным заявлением в связи с закрытием Латвией границы с Беларусью, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В погоне за политическими очками в Риге забыли о людях – МИД о закрытии Латвией границы с Беларусью-2

Руслан Варанков, пресс-секретарь МИД Беларуси:
Ссылки на технический сбой на латвийском пункте пропуска «Патерниеки» выглядят откровенно неубедительно, особенно на фоне признаний самих водителей о том, что им было рекомендовано развернуться в исполнении письменного указания министра внутренних дел Латвии господина Домбрава.

Очевидно, что за мнимой поломкой кроется очередное звено в цепи инструментализации темы границ. Тот факт, что решение о фактическом закрытии в срочном порядке принимал лично глава МВД Янис Домбрава – лидер одной из политических сил – не оставляет сомнений в предвыборной природе этого циничного шага накануне назначенных на 3 октября выборов в Сейм Латвии. В этой же логике находятся и недавние призывы того же министра к латвийским гражданам отказаться от поездок в Беларусь. И это на фоне существенного интереса латышей к поездкам в нашу страну.

Больше всего поражает то, что в погоне за политическими очками в Риге в очередной раз забыли о людях. Никто не удосужился заблаговременно уведомить граждан, сделав их разменной монетой в политической игре. Ситуация зеркально копирует бесцеремонную практику литовских властей образца конца 2025 года, когда граница также закрывалась без предварительного предупреждения под надуманным предлогом.

В погоне за политическими очками в Риге забыли о людях – МИД о закрытии Латвией границы с Беларусью-4

Подобные безответственные действия наносят ощутимый урон международной торговле, подрывая транзитные маршруты между Европейским союзом и Китаем, а также странами Средней Азии, и бьют по экономическим интересам самой Латвии. В этой связи внешнеполитическое ведомство Беларуси посоветовало латвийским компетентным органам провести собственное расследование и выяснить, где действительно произошел сбой – в информационных системах или в политической ангажированности их руководства. 

В погоне за политическими очками в Риге забыли о людях – МИД о закрытии Латвией границы с Беларусью-6

В МИД заявили, что расценивают произошедшее как очередное попрание тех самых «европейских ценностей», о которых так любят говорить в балтийских государствах. В связи с недружественным шагом белорусская сторона оставляет за собой право предпринять ответные действия в отношении Латвии, в том числе несимметричного характера, для защиты национальных интересов и граждан Беларуси. Вся полнота ответственности за последствия подобных решений ложится на официальную Ригу.

# МИД Беларуси # Беларусь-Латвия # Граница # Руслан Варанков

Другие новости рубрики

Все новости
Лукашенко заслушал доклад министра сельского хозяйства и продовольствия Горлова
03 августа 2026 13:47

Лукашенко заслушал доклад министра сельского хозяйства и продовольствия Горлова

Ликвидация потопа в Гродно и помощь аграриям: Президент Беларуси заслушал доклад главы МЧС
03 августа 2026 13:34

Ликвидация потопа в Гродно и помощь аграриям: Президент Беларуси заслушал доклад главы МЧС

Новинка от «Минскхлебпрома»! Узнали, какой вид хлеба скоро появится в магазинах
03 августа 2026 11:33

Новинка от «Минскхлебпрома»! Узнали, какой вид хлеба скоро появится в магазинах