В погоне за политическими очками в Риге забыли о людях – МИД о закрытии Латвией границы с Беларусью

Ссылки на технический сбой на латвийском пункте пропуска выглядят неубедительно. Министерство иностранных дел выступило с официальным заявлением в связи с закрытием Латвией границы с Беларусью, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Руслан Варанков, пресс-секретарь МИД Беларуси:

Ссылки на технический сбой на латвийском пункте пропуска «Патерниеки» выглядят откровенно неубедительно, особенно на фоне признаний самих водителей о том, что им было рекомендовано развернуться в исполнении письменного указания министра внутренних дел Латвии господина Домбрава.

Очевидно, что за мнимой поломкой кроется очередное звено в цепи инструментализации темы границ. Тот факт, что решение о фактическом закрытии в срочном порядке принимал лично глава МВД Янис Домбрава – лидер одной из политических сил – не оставляет сомнений в предвыборной природе этого циничного шага накануне назначенных на 3 октября выборов в Сейм Латвии. В этой же логике находятся и недавние призывы того же министра к латвийским гражданам отказаться от поездок в Беларусь. И это на фоне существенного интереса латышей к поездкам в нашу страну.

Больше всего поражает то, что в погоне за политическими очками в Риге в очередной раз забыли о людях. Никто не удосужился заблаговременно уведомить граждан, сделав их разменной монетой в политической игре. Ситуация зеркально копирует бесцеремонную практику литовских властей образца конца 2025 года, когда граница также закрывалась без предварительного предупреждения под надуманным предлогом.