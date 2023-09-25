Владимир Белов: «Простых времён никогда не было, они всегда в какой-то степени были сложные»

Новости Беларуси. Изменения в местной вертикали власти, ключевые перестановки в руководстве нескольких предприятий. Рабочая неделя главы государства началась с кадрового понедельника. Александр Лукашенко согласовал на новые должности 14 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Управленческий лайфхак, если хотите. Нужно ставить задачу и добиваться ее выполнения, а не заниматься складированием объяснений «почему невозможно», еще даже не начав.