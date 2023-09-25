Владимир Белов: «Простых времён никогда не было, они всегда в какой-то степени были сложные»
Новости Беларуси. Изменения в местной вертикали власти, ключевые перестановки в руководстве нескольких предприятий. Рабочая неделя главы государства началась с кадрового понедельника. Александр Лукашенко согласовал на новые должности 14 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Управленческий лайфхак, если хотите. Нужно ставить задачу и добиваться ее выполнения, а не заниматься складированием объяснений «почему невозможно», еще даже не начав.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Те задачи, которые были поставлены в области животноводства, они вам понятны и известны(подробнее).
У тех, кто вступает в новую должность и берет на себя новый груз ответственности, журналисты практически всегда интересуются: не страшно ли? Как правило, слышат бравадный отрицательный ответ, сегодня, как раз случилось исключение – зато честно.
Владимир Белов, председатель Ивацевичского райисполкома:
Простых времен никогда не было, они всегда в какой-то степени были сложные. Или те, или иные санкции. Вы же знаете, мы всегда под санкциями живем. Сегодня, наверное, основная задача – поиск дополнительных рынков сбыта. То что касается промышленности, особенно деревообработки. Поэтому страх присутствует всегда. Вместе с тем нужно прикладывать усилия, чтобы все получилось, и, конечно же, население видело положительную динамику в работе исполнительной власти, потому что не один председатель, а работает целая команда.
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