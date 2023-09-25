Квизы для глухих, флешмоб и сурдопереводы – в БГПУ отметили Международный день жестовых языков

Новости Беларуси. Как слабослышащим реализовать себя в жизни? И какие новации сегодня внедряются для работы с такими людьми? Эти и другие темы поднимали в педагогическом университете на тематических встречах, посвященных Международному дню жестовых языков, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

По статистике, нарушением слуха страдает каждый 10-й человек. Чтобы сделать их жизнь комфортнее, в Минске готовят сурдопедагогов. Единственный вуз, где обучают этому направлению – БГПУ имени Максима Танка. Каждый год выпускают порядка 20 таких специалистов. А также активно занимаются исследованием и популяризацией белорусского жестового языка.

Ирина Русакович, доцент кафедры коррекционно-развивающих технологий Института инклюзивного образования БГПУ имени М. Танка:

Традиционно в нашем институте проводится ряд таких акций и распространение информационных стикеров, презентация достижений людей с нарушением слуха, их субкультуры, возможностей. Возможностей обучения, воспитания и развития – это очень важно для наших как студентов, так и общественности. Для студентов это важно, потому что мы готовим сурдопедагогов.

Сергей Скуранович, председатель общественного объединения «Белорусское общество глухих»:

Белорусское общество глухих насчитывает 10 тысяч членов (это взрослые люди) –5 000 пенсионеров и 5 000 людей, которые работают на предприятиях нашего общества и других заводах и фабриках нашей страны, также и в других местах. Кроме того, есть еще и детки, то есть соответственно глухих или слабослышащих, можно так прикинуть, что порядка 15 тысяч, поэтому это очень большой пласт нашего общества.

Моменты популяризации жестового языка, обучение людей, чем занимается институт, это очень важно для того, чтобы люди глухие, слабослышащие комфортно чувствовали себя в нашем обществе и в любой среде.