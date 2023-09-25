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Квизы для глухих, флешмоб и сурдопереводы – в БГПУ отметили Международный день жестовых языков

25 сентября 2023 17:50
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Новости Беларуси. Как слабослышащим реализовать себя в жизни? И какие новации сегодня внедряются для работы с такими людьми? Эти и другие темы поднимали в педагогическом университете на тематических встречах, посвященных Международному дню жестовых языков, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Квизы для глухих, флешмоб и сурдопереводы – в БГПУ отметили Международный день жестовых языков-1

По статистике, нарушением слуха страдает каждый 10-й человек. Чтобы сделать их жизнь комфортнее, в Минске готовят сурдопедагогов. Единственный вуз, где обучают этому направлению – БГПУ имени Максима Танка. Каждый год выпускают порядка 20 таких специалистов. А также активно занимаются исследованием и популяризацией белорусского жестового языка.

Квизы для глухих, флешмоб и сурдопереводы – в БГПУ отметили Международный день жестовых языков-4

Ирина Русакович, доцент кафедры коррекционно-развивающих технологий Института инклюзивного образования БГПУ имени М. Танка:
Традиционно в нашем институте проводится ряд таких акций и распространение информационных стикеров, презентация достижений людей с нарушением слуха, их субкультуры, возможностей. Возможностей обучения, воспитания и развития – это очень важно для наших как студентов, так и общественности. Для студентов это важно, потому что мы готовим сурдопедагогов.

Квизы для глухих, флешмоб и сурдопереводы – в БГПУ отметили Международный день жестовых языков-7

Сергей Скуранович, председатель общественного объединения «Белорусское общество глухих»:
Белорусское общество глухих насчитывает 10 тысяч членов (это взрослые люди) –5 000 пенсионеров и 5 000 людей, которые работают на предприятиях нашего общества и других заводах и фабриках нашей страны, также и в других местах. Кроме того, есть еще и детки, то есть соответственно глухих или слабослышащих, можно так прикинуть, что порядка 15 тысяч, поэтому это очень большой пласт нашего общества.

Квизы для глухих, флешмоб и сурдопереводы – в БГПУ отметили Международный день жестовых языков-10

Моменты популяризации жестового языка, обучение людей, чем занимается институт, это очень важно для того, чтобы люди глухие, слабослышащие комфортно чувствовали себя в нашем обществе и в любой среде.

Квизы для глухих, флешмоб и сурдопереводы – в БГПУ отметили Международный день жестовых языков-13

Квизы для глухих, флешмоб и сурдопереводы – в БГПУ отметили Международный день жестовых языков-15

Ежегодно в БГПУ проводят праздник для людей с нарушениями слуха. В этот раз он собрал около 50 человек. Для гостей студенты организовали квест по жестовым языкам разных стран. Устроили и флешмоб художественного сурдоперевода «Жизнь поет».

# Праздничные даты # общество # Ирина Русакович # Фотофакт

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