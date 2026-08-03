Ликвидация потопа в Гродно и помощь аграриям: Президент Беларуси заслушал доклад главы МЧС

Глава государства заслушал доклад министра по чрезвычайным ситуациям Вадима Синявского, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Главный акцент – на организации работы по ликвидации последствий непогоды в Гродненской области и, в первую очередь, в Гродно. Здесь 1 августа за три часа выпала половина среднемесячной нормы осадков, в результате чего были подтоплены улицы, здания, сооружения. В Гродно все службы в усиленном режиме ликвидируют последствия непогоды. Президенту доложено о проведенных оперативных мероприятиях, в том числе по откачке воды и эвакуации транспортных средств из мест подтопления, распилу деревьев, очистке улиц. В настоящее время эта работа продолжается. Александр Лукашенко обратил внимание на необходимость оказания первоочередной помощи людям.

Вадим Синявский, министр по чрезвычайным ситуациям Беларуси:

Самое главное то, что никто из граждан не пострадал, а все последствия были нанесены имуществу. Значительно отключалась система энергообеспечения населенных пунктов. Я могу констатировать и доложил об этом главе государства, что в течение 12 часов фактически все населенные пункты были подключены к электроснабжению и каких-то серьезных сбоев функционирования системы жизнеобеспечения населенных пунктов, в целом в Гродненской области не допущено. Спасатели вместе с другими коммунальными службами решали вопросы по откачке воды, решали вопросы по оказанию помощи в транспортировке транспортных средств, в распиловке деревьев, в очистке улиц. Обращения граждан продолжаются. Глава государства обратил мое внимание, что первое, что необходимо сделать, это вопросы связанные с оказанием помощи населения по откачке воды там, где необходимо эту помощь оказать. Мы сегодня связались с губернатором Гродненской области Юрием Хаджимуратовичем Караевым, уточнили подходы в оценках и то, что необходимо дополнительно сделать. По большому счету, дополнительных средств они у нас не запросили. Со всем справляется Гродненское областное управление МЧС, отряд подразделений. Поэтому я уверен, что все вопросы мы решим успешно, в чем я и заверил главу государства.