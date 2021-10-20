«Это приоритет». Что говорит Ольга Чемоданова о государственной символике?

Новости Беларуси. Идеология. Эта сфера нашей жизни заняла важные позиции в противостоянии попыткам расшатать страну. На одном из недавних совещаний президент Беларуси назвал идеологов штучным товаром, редкостью. Один из таких редких, выдержанных, стойких, проверенных временем людей в студии программы «Большой город» на СТВ. Трудно представить, что речь идет о хрупкой женщине, которая проявила небывалую силу в информационной войне. Очаровательный полковник милиции, главный идеолог Минска – Ольга Чемоданова. В недавнем прошлом бренд МВД, начальник Управления общественных связей, пресс-секретарь МВД. Ольга Чемоданова также является лауреатом премии Президента Беларуси «За духовное возрождение», обладателем звания «Человек года Минщины». Екатерина Забенько, ведущая:

У нас на плазме Дворец Независимости, национальный флаг Республики Беларусь. Достаточно ли государственной символики в нашей стране?

Ольга Чемоданова, начальник Главного управления идеологической работы и по делам молодежи Мингорисполкома:

Она должна быть просто везде, мы не должны этого стесняться. Даже если кому-то это не нравится и его раздражает, это совершенно маленькая группа людей, на которую не стоит обращать внимание. У нас есть чем гордиться. Наши символы – это приоритет. Екатерина Забенько:

Наши символы пытались затоптать люди из-за границы, которые так берегут свои флаги, которые у них на кепках, футболках, блокнотах, где их только ни бывает. Может, и нам стоит как-то расширить сферу использования наших любимых цветов?

Ольга Чемоданова:

Нам давно уже стоит на футболках, майках, кепках. Это уже давно и постоянно. И у нас не должно быть хуже. Не то, что даже сравнивать, мы не будем себя с кем-то сравнивать. Мы просто должны это показать, как я и сказала. Это должны видеть все, каждый человек нашей страны. Никто не должен этого стесняться. Я выступала недавно на одном из предприятий в Минске и говорила, что давайте начинать наш рабочий день с гимна нашей страны. А почему нет? Пришли дети в школу, почему мы не включаем им гимн со словами? Пусть слова учат. Каждый день слушая, запомнится, это уж точно. Екатерина Забенько:

Обратите внимание, молодежь же тоже подтянулась. Сейчас все больше детей в школах и студентов стараются облачить себя в цвета национального флага Беларуси. То есть уже это стало модным, стало трендом. То есть к чему-то мы все-таки пришли, чего-то добились. Заставлять их не надо, они сами ищут в магазинах. Может, наших предпринимателей подтолкнуть, чтобы они больше продукции выпускали с национальной символикой?

Ольга Чемоданова:

Мне кажется, подтолкнуть – это не лучший способ. А зачем кого-то подталкивать? Вы не видите? Вы не граждане нашей страны? Вы не видите, не понимаете и не слышите, что происходит и кому что надо? Я думаю, что не надо подталкивать. Люди должны сами видеть это, брать это за идею и реализовывать. Мое субъективное мнение, но я считаю, что пора уже наш народ приучать к самостоятельности, мы не должны их все время куда-то толкать. Я уже говорила, как только субботник, значит надо всем распоряжение или еще какой-то документ, который действительно должен всех сплотить, организовать, людей собрать по указанию, выйти на полезное для них мероприятие. Как и сейчас масочный режим, который введен в столице. Нужно тысячу раз объявить, попросить, даже где-то пригрозить, что если вы не будете использовать маску для вашей безопасности и вашего здоровья, то, конечно, мы тогда вынуждены будем применять некие меры и использовать административные ресурсы. Я полагаю, что это неправильно, люди должны сами понимать, что это во их благо. Не надо дожидаться, что вас будут заставлять, уже сейчас. В эту работу должны включиться все. В первую очередь общественные организации и формирования, руководители каждого предприятия не должны эту проблему оставить в стороне. Сегодня здоровье человека – это задача номер один для каждого руководителя любой организации, предприятия, учреждения образования, всех. Мы просто должны сейчас крепко взяться за руки и организовать максимально все мероприятия по вакцинации людей и по соблюдению масочного режима, даже если это будет очень тяжело. Но ждать еще какого-то очередного распоряжения, всплеска нельзя. Я думаю, что люди должны это уже понимать, особенно сейчас. Мы видим, что определенный результат нашей работы в данном направлении и идеологической вертикали, и многих руководителей уже есть в вопросах вакцинации и соблюдения масочного режима, но еще недостаточный. Екатерина Забенько:

Мы с вами пришли к тому, что идеология абсолютно во всем.