Польша обвиняет Беларусь в гибели мигранта из Сирии

Екатерина Забенько, СТВ:

При этом мигранты, зная о практике жестокого обращения польских силовиков, стараются обезопасить себя и под давлением заявляют о якобы имеющихся фактах применения силы белорусской стороной. На самом же деле иностранцы сталкиваются с силовым выдавливанием именно с европейской стороны. В Беларусь беженцы не стремятся, их цель – Евросоюз. Поэтому говорить о принуждении со стороны Беларуси, а тем более применении физической силы в отношении мигрантов, нелогично и бессмысленно.