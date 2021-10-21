Прямой эфир

Польша обвиняет Беларусь в гибели мигранта из Сирии

21 октября 2021 11:10
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Польша распространяет информацию о причастности белорусской стороны к гибели мигранта из Сирии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Напомним, тело мужчины нашли в пограничной реке Буг.  

Польша обвиняет Беларусь в гибели мигранта из Сирии-1

Екатерина Забенько, СТВ:
При этом мигранты, зная о практике жестокого обращения польских силовиков, стараются обезопасить себя и под давлением заявляют о якобы имеющихся фактах применения силы белорусской стороной. На самом же деле иностранцы сталкиваются с силовым выдавливанием именно с европейской стороны. В Беларусь беженцы не стремятся, их цель – Евросоюз. Поэтому говорить о принуждении со стороны Беларуси, а тем более применении физической силы в отношении мигрантов, нелогично и бессмысленно.  

Польша обвиняет Беларусь в гибели мигранта из Сирии-4

Сложившуюся ситуацию на границе спровоцировали сами страны ЕС, публично заявив о готовности принимать беженцев из неблагополучных стран. Однако на практике сначала Литва, а потом Латвия и Польша, потеряв контроль над ситуацией, прибегли к самым радикальным методам решения миграционной проблемы.  

# Беженцы # общество # Екатерина Забенько # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Лукашенко: беглые кричат, что под Президента делается Конституция. Если откровенно, нынешняя Конституция точно под Президента
21 октября 2021 10:57

Лукашенко: беглые кричат, что под Президента делается Конституция. Если откровенно, нынешняя Конституция точно под Президента

Защитят вас и окружающих. Действительно ли масочный режим может снизить заболеваемость коронавирусом?
21 октября 2021 09:22

Защитят вас и окружающих. Действительно ли масочный режим может снизить заболеваемость коронавирусом?

Шляпы, повязки, панамы. Выбираем стильный головной убор на зиму
21 октября 2021 09:14

Шляпы, повязки, панамы. Выбираем стильный головной убор на зиму