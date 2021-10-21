Польша обвиняет Беларусь в гибели мигранта из Сирии

Польша распространяет информацию о причастности белорусской стороны к гибели мигранта из Сирии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Напомним, тело мужчины нашли в пограничной реке Буг.
Польша распространяет информацию о причастности белорусской стороны к гибели мигранта из Сирии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Напомним, тело мужчины нашли в пограничной реке Буг.
Екатерина Забенько, СТВ:
При этом мигранты, зная о практике жестокого обращения польских силовиков, стараются обезопасить себя и под давлением заявляют о якобы имеющихся фактах применения силы белорусской стороной. На самом же деле иностранцы сталкиваются с силовым выдавливанием именно с европейской стороны. В Беларусь беженцы не стремятся, их цель – Евросоюз. Поэтому говорить о принуждении со стороны Беларуси, а тем более применении физической силы в отношении мигрантов, нелогично и бессмысленно.
Сложившуюся ситуацию на границе спровоцировали сами страны ЕС, публично заявив о готовности принимать беженцев из неблагополучных стран. Однако на практике сначала Литва, а потом Латвия и Польша, потеряв контроль над ситуацией, прибегли к самым радикальным методам решения миграционной проблемы.