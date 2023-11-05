В Шанхае стартовала 6-я международная выставка импорта. Показываем, чем белорусы удивят в 2023-м

Перенесемся в Шанхай, где 5 ноября начала работу 6-я Китайская международная выставка импорта, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Без преувеличения, это самое масштабное выставочное событие в мире, которое проходит под патронажем Си Цзиньпина. Из-за пандемии последние несколько лет Expo перевели практически в онлайн-формат, но в 2023 году традиционный формат возвращается. Свое участие в выставке подтвердили компании из 150 стран. В Китай отправились и белорусы. Наш стенд размещен рядом с павильонами Китая, России и Узбекистана. Соседство, согласитесь, приятное и символичное. Ну в целом оказаться в национальном страновом павильоне – знак особого расположения со стороны организаторов. Только 60 государств получили такое право. Беларусь в их числе.

А еще китайское Expo называют выставкой премьер. Многие компании пытаются показать самые интересные новинки именно в Шанхае. В целом понятно, почему. Влияние выставки, действительно, масштабно. Каждый год ее освещают в СМИ буквально по всему миру. В 2022 вышло около 2 миллионов новостей, связанных с выставкой. То есть велика вероятность громко заявить о себе, что и станет отправной точкой для взаимодействия. Так чем будут удивлять Шанхай белорусы – на выставке работает съемочная группа СТВ. Из Китая передает Константин Герцев.

Пять часов под палящим солнцем, этот ноябрь в Шанхае бьет все климатические рекорды. И изнеможденная толпа все-таки переступает порог крупнейшего в мире выставочного комплекса – более полутора миллионов метров квадратных. Уже завтра эти залы и коридоры в буквальном смысле будут битком. А сегодня последние штрихи и первое знакомство участников уже 6-го китайского Import Expo. Консул Беларуси в Шанхае: выставка является окном в мир для Китая и приглашением для импортеров

Свыше 3,5 тысячи компаний из более 150 стран мира – это новый абсолютный рекорд. Только профессиональных закупщиков аккредитовано порядка 400 тысяч. Держит планку и белорусская делегация. В этом году национальный павильон представят 70 белорусских предприятий, что в 2,5 раза больше, чем на прошлом форуме. Белорусское драже из сухого молока презентуют в Китае – что доработают для потребителя?

Наталья Кураш, директор выставочного предприятия:

Подготовку к выставке начали еще год назад. Практически все, что сюда ушло, здесь достаточно жесткие правила с логистами, здесь должно было быть из Беларуси не позднее 1 октября. То, что отстраивали белорусские павильоны, это тоже необходимо было некоторое время. Конечно, выставка достаточно быстро строится, но около недели, чтобы полностью подготовить. Интерес подогревает и полное снятие ковид-ограничений. Если последние три года импортная Expo работала в урезанном онлайн-формате, то в нынешнем полностью возвращается в очный.

Константин Герцев, корреспондент:

Открыть эстафету знакомства с Беларусью доверили столице. Ну, по-другому и быть не могло. С 2019 года Минск – побратим Шанхая. На сцене национального павильона – премьера главной культурной жемчужины страны – Большого театра. Их голоса в буквальном смысле разрывают динамики смартфонов.

Ван Шици, журналист:

Русскоязычные страны, по-нашему мнению, все талантливы. И нам очень нравятся ваши высокие голоса, ваши представления нас очень впечатляют. Лазаревич в Китае: «Белорусским предприятиям нужно срочно активизироваться. Рынок огромен, потребность большая».