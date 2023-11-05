Консул Беларуси в Шанхае: выставка является окном в мир для Китая и приглашением для импортёров

Международная выставка импорта открылась в Шанхае. Беларусь в числе участников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Наш павильон сегодня встретил посетителей ярко, гостеприимно и, конечно, с национальным колоритом.

В Китае представлена экспозиция ряда наших коммерческих компаний и национальный павильон. Он объединил более 70-ти отечественных флагманов производственной, научной и деловой сфер. Линейка востребованных белорусских продуктов питания представлена в разделе «продовольственная и сельскохозяйственная продукция».

Отдельно презентованы биржевые, таможенные, образовательные и логистические услуги, потенциал свободных экономических зон страны, разработки образовательных и научных учреждений. В павильоне «потребительские товары» собраны текстильные изделия, включая меха и продукцию изо льна. Впервые на китайском рынке представлен бренд «Мерч Первого». Коллекция включает джемперы, байки и свитшоты с эксклюзивными цитатами президента. На выставке импорта в Шанхае запланирована обширная деловая программа.

Андрей Андреев, генеральный консул Беларуси в Шанхае:

Она являет собой своего рода окно в мир для Китая и одновременно приглашением импортеров всего мира участвовать во внешнеторговом обороте с Китаем. И одновременно она являет собой образец и, если хотите, инструмент демонстрирования всему миру, что прозрачная, честная, открытая и справедливая торговля является прекрасным, самым лучшим и единственным своего рода вызовом на те экономические проблемы, которые мы сегодня видим в глобальном мире.