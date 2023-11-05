Белорусское драже из сухого молока презентуют в Китае – что доработают для потребителя?

Перенесемся в Шанхай, где 5 ноября начала работу 6-я Китайская международная выставка импорта, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Без преувеличения, это самое масштабное выставочное событие в мире, которое проходит под патронажем Си Цзиньпина. Свое участие в выставке подтвердили компании из 150 стран. В Китай отправились и белорусы.

Одним искусством сыт не будешь. Белорусский павильон – это еще и более 30 гигантов отечественного пищепрома. От молочки и мяса до масел и кондитерки. Впервые на выставке в Шанхае китайскому покупателю презентуют уже нашумевшее драже из сухого молока.

Сергей Анюховский, генеральный директор кондитерской фабрики:

Сюда на выставку мы привезли образцы, по этой работе присутствует технолог, чтобы тоньше понять вкусы и адаптировать рецептуру именно для китайского потребителя. Соответственно, за все это время мы работаем над увеличением сроков годности, потому что по определенным регламентам они должны вылежаться в определенных наших структурах, которые дают разрешения, чтобы мы могли срок годности декларировать полгода и выше.

Но все же конфетно-букетный период у нас давно позади. Впереди кропотливая работа на протяжении пяти дней выставки – это десятки переговоров, презентаций, дегустаций, подписание контрактов и меморандумов.